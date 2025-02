Хонконг забранява употребата на вейпове на обществени места

Х онконг ще забрани притежаването и използването на патрони за електронни цигари на обществени места до средата на 2026 г., заяви главният здравен служител на града. Правителството там продължава да изпълнява програмата си за борба с тютюнопушенето, предаде АФП.

Употребата на електронни цигари продължава да е широко разпространено в Хонконг, въпреки че през април 2022 г. китайският финансов център забрани вноса, производството и продажбата на вейпове и нагреваеми тютюневи изделия.

"За да защитим нашите млади хора, смятаме, че е време да забраним употребата на патрони за електронни цигари. Ще започнем със законодателни мерки срещу притежаването и употребата на открито. След като обществото свикне със забраната, ще я въведем на всички места", заяви министърът на здравеопазването Ло Чунг-мау.

Политиката, която за първи път беше представена миналата година като обща забрана на електронните цигари, ще бъде изпратена на законодателния орган през април с цел да влезе в сила до средата на 2026 г., каза Ло.

