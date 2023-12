"Хо,хо! Давай парите": Веселият обирджия, който "открадна" Коледа

К акъв по-хубав начин да се настроим празнично от един банков обир? Да, за някои се случват такива чудеса и по Коледа. Това е случаят на Дейвид Уейн Оливър, който обира банка на Коледа преди четири години, и влиза в историята като най-веселия обирджия. Какво накара белобрадия 65-годишен старец да извърши това престъпление? Нека разгледам по-подробно:

Банковият обирджия от Колорадо поискал купчина с пари, които хвърлил във въздуха и възкликнал: "Весела Коледа!"! Да, това е напълно реална история.

Твърди се, че 65-годишният Дейвид Уейн Оливър е влязъл в клона на банка "Академия" в центъра на Колорадо Спрингс и заявил, че има оръжие в джоба си, съобщава KTTV 11 News.

По време на обира около 12:30 ч. той е излязъл с неустановена сума пари, съобщиха тогава полицаи.

Но вместо да се измъкне, Оливър - на чиято снимка се вижда, че е с гъста бяла брада - уж решил да се направи на Дядо Коледа и да сподели плячката си, след като излезе на улицата, разказал свидетелят Дион Паскал.

David Wayne Oliver Reportedly Robbed A Bank In Colorado, Went Into The Street And Tossed The Money He Stole Into The Air And Screams Merry Christmas https://t.co/lcxNlzbXnK pic.twitter.com/vvNP3hw52k