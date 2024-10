"Хизбула" с нападение срещу военна база в Израел

Л иванската групировка "Хизбула" обяви, че е извършила нападение с дронове срещу военна база в Хайфа, в Северен Израел, предаде Франс прес.

Високопоставен представител на "Хизбула" оцеля след израелски удар в Бейрут

Групировката пое отговорност за атаката ден след израелски въздушен удар, чиято мишена, според близък до движението източник, е бил един от лидерите на "Хизбула" в Бейрут.

In the last 24 hours, 33 attacks were carried out against #Israel, of which Hezbollah claimed responsibility for 12 attacks.

