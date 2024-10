Израелски удари в Бейрут, целта е била висша фигура от "Хизбула"

Б роят на убитите при израелски въздушни удари в централен Бейрут тази вечер достигна 18 души.

92 души са били ранени, съобщи ливанското здравно министерство, цитирано от ДПА.

Агенцията отбелязва, че това е третата атака на Израел в центъра на Бейрут от началото на кампанията му срещу ливанското движение „Хизбула“ миналия месец.

Фотограф на Асошиейтед прес на място съобщи, че е засегната долната половина на осеметажна жилищна сграда, където се чуват взривове. На мястото на инцидента са пристигнали голям брой линейки.

