Х еликоптер се вряза в многоетажна жилищна сграда в нюйоркския квартал Манхатън, предадоха световните агенции. На мястото на инцидента, който е станал на Седмо авеню, са изпратени десетки линейки и пожарни автомобили.

Според очевидци хеликоптерът е извършил аварийно кацане на покрива на сградата. При падането на машината е избухнал пожар, който е бил потушен.

Жена, живееща в сградата разказва, че чула силен гръм и сградата се разтърсила „сякаш от земетресение“.

По-късно беше съобщено, че пилотът на хеликоптера е загинал. На мястото на инцидента са изпратени десетки линейки и пожарни автомобили.

NYC Fire Department is responding to a helicopter crash landing at a high rise building on 7th Ave in midtown Manhattan https://t.co/YX2JuTMmQL