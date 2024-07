"Време е тази сделка да бъде сключена": Харис изрази тревога за мащабите на човешкото страдание в Газа

В ицепрезидентката на САЩ Камала Харис потвърди своя "непоколебим ангажимент" към Израел след срещата си снощи с израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде ДПА.

В същото време вероятната кандидатка за президент на Демократическата партия призова израелското ръководство да направи повече за защитата на мирното население в ивицата Газа. Израел има право да се защитава, каза тя, но добави, че "има значение как го прави".

Харис заяви, че в разговора си с Нетаняху е изразила "сериозната си тревога" за мащабите на човешкото страдание в ивицата Газа. Това включва смъртта на "твърде много невинни цивилни" и катастрофалното хуманитарно положение в палестинския анклав.

"Не можем да отвръщаме поглед от лицето на тези трагедии. Не можем да си позволим да онемеем пред страданието и аз няма да мълча", каза Харис. Тя призова американските граждани да имат предвид сложността на конфликта и историята на този регион. Тероризмът и насилието трябва да бъдат осъдени, добави вицепрезидентката на САЩ.

BREAKING: VP Harris speaks after meeting with Israeli PM Netanyahu



Harris calling for an immediate cease-fire deal to free the hostages.



The VP saying she “will not be silent" about the suffering in Gaza, the "devastating" loss of life and the "dire" humanitarian crisis. pic.twitter.com/Fe5QPoOuFh