М еган Маркъл редовно използва публичния си профил в социалните мрежи, за да се застъпва за жените и момичетата, като подчертава значението на представителството не само в медиите, но и в много области на обществото - от монархията до политиката.

След завръщането си в САЩ през 2020 г. със съпруга си принц Хари херцогинята продължава тази дейност. Тя продуцира документални поредици и подкасти със свързани теми и осъществява филантропски проекти, насочени към подпомагане на жените чрез своята фондация „Арчуел“.

Една от областите, към които Меган подходи внимателно по време на преместването си в Америка, е политиката.

This is incredibly important. We must remember that it’s a sign of strength to show emotion.



Meghan, we are with you. https://t.co/h8jo7MRZjr — Vice President Kamala Harris (@VP) October 19, 2019

Вероятно в унисон с позицията на британското кралско семейство да не изразява политически пристрастия, херцогинята все още не е подкрепяла политически кандидати и не е насърчавала гласоподавателите да се присъединят към определена партия, въпреки че личните ѝ пристрастия могат да бъдат предположени.

През 2020 г. Меган и Хари пуснаха изявление във видеоклип на Time 100, в което насърчават гражданите да се регистрират за гласуване.

„Днес е Националният ден за регистрация на гласоподавателите. На всеки четири години ни казват едно и също - че това са най-важните избори в живота ни. Но това е така“, каза Меган.

В допълнително видео херцогинята седна с феминистката икона Глория Стайнем, за да обсъдят темата за избирателното право и ролята на жените в политиката. Именно в това интервю Меган за първи път публично обсъди ролята на Камала Харис в американската политика.

Докато Харис се опитва да спечели номинацията на Демократическата партия за кандидат-президент, Newsweek разглежда какво е казала Меган за следващия потенциален главнокомандващ на Америка.

Какво каза Меган Маркъл за Камала Харис

През август 2020 г., три месеца преди американците да се отправят към урните, за да гласуват на президентските избори между кандидата на демократите Джо Байдън и републиканеца Доналд Тръмп, Меган публикува интервю с Глория Стайнъм чрез мрежата за защита на жените Makers.

“The only wrong thing to say is to say nothing." Thank you, Meghan, for this powerful statement. pic.twitter.com/tDf26TSgNz — Vice President Kamala Harris (@VP) June 5, 2020

По време на разговора им Стейнъм подчерта значението на това, че първата жена, която не е бяла, е кандидат за вицепрезидент в бюлетината: Камала Харис.

„Сърцето на Демократическата партия са чернокожите жени. А сега има потенциален вицепрезидент, който е чернокож, и това е вълнуващо“, каза Стейнъм.

Меган отговори, като заяви, че е „развълнувана“ от включването на Харис в листата.

„Радвам се, че виждам такова представителство. Знаете ли, когато растях, независимо дали ставаше дума за кукла или за човек на поста, трябва да виждаш някой, който изглежда като теб в някаква степен. Както много от нас вярват, можеш да бъдеш само това, което виждаш. А при липсата на това как можеш да се стремиш към нещо по-голямо от това, което виждаш в собствения си свят?“, казва тя.

Какво каза Камала Харис за Меган Маркъл

Меган Маркъл не само говори публично за Камала Харис, но и политикът направи изявления за херцогинята, преди да заеме поста на вицепрезидент.

Meghan Markle has continued to speak out about what's important to her since returning to the U.S. 🇺🇸



🔗 - https://t.co/ps6BK4nG5r pic.twitter.com/LSvQTPJVDA — Newsweek (@Newsweek) July 23, 2024

През 2019 г., когато Меган даде емоционално интервю по време на кралската обиколка в Южна Африка, докато все още беше действащ член на монархията, Харис ѝ изпрати подкрепящо съобщение чрез социалните медии.

По време на интервюто си Меган за първи път публично обсъди влиянието на таблоидната преса върху психичното ѝ здраве.

„Благодаря ви, че попитахте, защото не са много хората, които са ме питали дали съм добре. Но това е много реално нещо, което преживявам зад кулисите“, каза Меган знаменито на интервюиращия Том Брадби.

Харис публикува отново този клип от интервюто, като написа в Туитър: „Това е изключително важно. Трябва да помним, че да показваш емоции е признак на сила“.

„Меган, ние сме с теб“, добави тя.

През юни 2020 г. Камала Харис отново изпраща съобщение в социалните мрежи до херцогинята в отговор на реч, която кралската особа е записала за завършващия випуск на старата ѝ гимназия в Лос Анджелис.

В него Меган обсъжда неотдавнашната смърт на Джордж Флойд и Бреона Тейлър, както и обществената реакция и движението, което те са вдъхновили. Тя заяви, че се притеснява да коментира темата, но е осъзнала, че „единственото грешно нещо, което може да се каже, е да не се каже нищо“.

Харис препубликува речта, като благодари на Меган за това, че е говорила открито.

„Единственото грешно нещо, което можеш да кажеш, е да не кажеш нищо. Благодаря ти, Меган, за това силно изказване“, написа тя.

