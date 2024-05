"Хамас" с ракетен удар в района на Тел Авив

П алестинската групировка "Хамас" изстрелва ракети в района на Тел Авив в Израел, предаде BBC.

Toва става за първи път от месеци.

Най-малко осем ракети са били изстреляни от района на Рафах в южната част на Газа и няколко от тях са били прехванати, твърдят израелските военни.

Израелската армия провежда военна операция в Рафах. Не се съобщава за ранени.

Ракетни сирени са прозвучали и в други градове, включително Херцлия и Петах Тиква.

