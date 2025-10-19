"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Д ържавният департамент на САЩ съобщи, че е информирал страните, гарантиращи споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, за наличието на "достоверни сведения", сочещи, че "Хамас" ще наруши спазването на примирието, предаде Ройтерс.

Според информацията палестинското ислямистко движение "Хамас" планира нападение срещу палестински цивилни граждани, което "би представлявало пряко и тежко нарушение на споразумението за прекратяване на огъня и би подкопало значителния напредък, постигнат чрез посреднически усилия".

"Ако "Хамас" продължи с (плановете за - бел. ред.) тази атака, ще бъдат предприети мерки за защита на населението на Газа и запазване на целостта на прекратяването на огъня", се изтъква в изявление на американското ведомство.

САЩ и другите страни гаранти остават непоколебими в ангажимента си да гарантират безопасността на цивилното население, да поддържат спокойствие и да насърчават мира и просперитета на народа на Газа и региона като цяло, допълват от Държавния департамент.

Споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на огъня и размяна на израелски заложници и палестински затворници беше постигнато след дни на усилени непреки преговори по предложения от президента Доналд Тръмп план за мир. То беше сключено с посредничеството на САЩ, Египет, Катар, Турция.