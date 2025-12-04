България

Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък

Вижте какво ще бъде времето през следващите няколко дни

4 декември 2025, 06:15
Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София

Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София
Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира
От

От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС
Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите
Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи
След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов
Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици
НС с решение за референдума за еврото

НС с решение за референдума за еврото

П рез нощта ще е предимно облачно и на отделни места в крайните западни и североизточни райони ще превалява дъжд. В низините и по поречията на реките ще е мъгливо. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, по крайбрежието на морето ще са по-високи. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

В четвъртък

облачността ще е значителна. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд. На много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, а максималната – около 8 градуса.

В планините

ще бъде предимно облачно. Привечер от югозапад ще завали дъжд, над 1800 метра – сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около 1 градус.

По Черноморието

ще има променлива, често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13 и 16 градуса. Температурата на морската вода е 14-15 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 40 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 13 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 9 мин и изгрява в 16 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

През следващите дни ще бъде облачно с валежи. Значителни по количество ще са на места в Южна България.

В петък

вятърът ще се ориентира от изток и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса, по-високи в Югоизточна България.

В събота

вятърът ще е от североизток, минималните температури ще са по-високи, а дневните – по-ниски с 2-3 градуса.

Източник: НИМХ    
