Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък

П рез нощта ще е предимно облачно и на отделни места в крайните западни и североизточни райони ще превалява дъжд. В низините и по поречията на реките ще е мъгливо. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, по крайбрежието на морето ще са по-високи. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

В четвъртък

облачността ще е значителна. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд. На много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, а максималната – около 8 градуса.

В планините

ще бъде предимно облачно. Привечер от югозапад ще завали дъжд, над 1800 метра – сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около 1 градус.

По Черноморието

ще има променлива, често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13 и 16 градуса. Температурата на морската вода е 14-15 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 40 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 13 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 9 мин и изгрява в 16 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

През следващите дни ще бъде облачно с валежи. Значителни по количество ще са на места в Южна България.

В петък

вятърът ще се ориентира от изток и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса, по-високи в Югоизточна България.

В събота

вятърът ще е от североизток, минималните температури ще са по-високи, а дневните – по-ниски с 2-3 градуса.