Свят

Който се моли и чете Библията, живее опасно в Северна Корея

Християните в Северна Корея са смятани за "колаборационисти на империалистическите сили"

4 декември 2025, 07:02
Който се моли и чете Библията, живее опасно в Северна Корея
Източник: iStock

К ойто бъде заловен да се моли или да чете Библията, подлежи на строго наказание: християните в Северна Корея са смятани за "колаборационисти на империалистическите сили" - и са подложени на гонения и тежък тормоз, съобщи Deutsche Welle.

Северна Корея продължава репресиите срещу неформалните църкви, а властите твърдят, че са поставили "религията под контрол". Базираният в Сеул информационен сайт DailyNK е научил от свои източници в Северна Корея, че режимът в Пхенян смята за "практически унищожени" неофициалните църкви и групи за поклонение. Но пред ДВ активисти и бегълци от Северна Корея  изразяват увереност, че в страната все още съществуват малки групи и отделни хора, които тайно остават отдадени на вярата си.

"Те са преследвани от режима, но знаем, че все още има силни християни , които изповядват вярата си в малки групи или поотделно", казва Сонг Йонг-Че, южнокорейски академик и активист от Световната коалиция за спиране на геноцида в Северна Корея. "Потвърждават го и избягали севернокорейци, които поддържат контакт със свои сънародници в родината им", казва още Сонг. Отделно от това неговата организация има свои собствени източници, които казват същото.

Как в Северна Корея преследват християните

Член 68 от конституцията на Северна Корея гарантира свободата на религиозните убеждения. В действителност обаче режимът строго контролира всички религиозни дейности, тъй като разглежда църквата като заплаха за властта си.

Вместо религиозни учения, децата от ранна възраст се учат да почитат трите поколения на династията Ким , управляваща страната с желязна ръка от основаването ѝ през 1948 година.

Християните отдавна са мишена, тъй като режимът ги свързва със западни влияния - и съответно ги причислява към "вражеската класа". Който бъде заловен да се моли, да чете Библията или да участва в някаква форма на религиозно поклонение, подлежи на строго наказание.

Репресиите срещу религията се засилиха след влизането в сила през септември 2021 на Закона за гарантиране на образованието на младежта, който включва религиозните дейности в списък с прояви, които са напълно забранени за младите хора. В съответствие с това Министерството на държавната сигурност засили репресиите.

"Няма специален отдел, който да е посветен на репресиите срещу религията, но контраразузнавателните служби класифицират религиозната дейност като "антидържавно престъпление" и сами я разследват", цитира DailyNK свой източник в Северна Корея . Особено внимание се отделя на граничните райони, където често достига информация отвън.

Следен е всеки, който е учил или работил в чужбина, а също и бегълците, които са били принудително върнати обратно в Северна Корея. Ако бъдат хванати да се занимават с религиозна дейност след завръщането си в Северна Корея, те незабавно биват арестувани, като протестантите и католиците биват изпращани в затворнически лагери.

Тези свидетелства съвпадат с твърденията в докладите на благотворителни организации като Christian Solidarity Worldwide, както и в правителствени доклади за човешките права. В годишния си доклад за 2025 г. Американската комисия за международна религиозна свобода определи Северна Корея като "една от страните с най-тежки нарушения на религиозната свобода в света". Според доклада Пхенян "разглежда религията като екзистенциална заплаха за страната", а християните са смятани за "колаборационисти на империалистическите сили и врагове на нацията и революцията".

"Самото притежание на Библията , общуването с християнски мисионери или участието в богослужения може да доведе до тежки наказания, включително изтезания, принудителен труд, лишаване от свобода и екзекуция", се казва още в доклада. Един от примерите, посочени там, е за трима южнокорейски мисионери, заловени в Северна Корея, които гният в затвора вече повече от десетилетие.

Тихо неподчинение

"В Северна Корея просто няма свобода на вероизповеданието", казва активистката Юнджу Ким, която е избягала от Северна Корея с майка си през 1990-те години.

"В Пхенян има църква, но тя е там само за да могат да твърдят, че хората са свободни да изповядват религията си. А всъщност всеки, който го прави, бива наказван", твърди още тя. По думите ѝ държавата разглежда религията като политическо престъпление и налага тежки наказания, а в най-лошия случай - дори екзекуция.

Но все още има хора, които избират да се противопоставят тихо на режима. "Те могат да забранят религията, но не могат да спрат хората да вярват в Христос", казва Юнджу Ким.

Източник: Deutsche Welle    
Северна Корея Религиозни преследвания Християни Свобода на вероизповеданието Репресии Пхенянски режим Нарушения на човешките права Библия Строги наказания Тайна вяра
