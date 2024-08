Politico: Гърция-страната, която позволява на хората да избягат от правосъдието

В страната, известна със създаването на демокрацията, има усещане, че тя се протрива, пише в свой анализ Politico.

Гърция преживя поредица от скандали, които, макар и много различни, създават усещането, че справедливостта се разпада - и че управляващите не искат да я поправят. Или по-лошо, че са виновни, разказва Politico.

"Има усещане за систематични и съгласувани усилия за омаловажаване на определени инциденти", каза Андреас Потакис, омбудсман на Гърция, независим служител, който разследва лошото държавно управление. Това поражда "подозрения за опит за прикриване" и небрежност, която "може да включва политическо лидерство".

Три значими случая поставиха на изпитание вярата на страната в нейните съдебни структури през последните няколко години. Две от тях са свързани с бедствия: влакова катастрофа през февруари 2023 г., при която загинаха 57 души, и корабокрушение край гръцкото крайбрежие на Пелопонес миналото лято, при което се предполага, че стотици азиатски и африкански мигранти са се удавили.

Другият е скандал с шпионски софтуер, който забърка правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Миналата седмица прокурор от Върховния съд оправда политиците, полицията и разузнавателните служби на страната за нарушения, пише Politico.

Greece ― the country that lets people escape justice.https://t.co/MRsBnvJqW8 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 26, 2024

Изолирано това може да изглежда като злощастни инциденти, с които на всяко правителство може да се наложи да се справи.

Но самото справяне с тях повдигна тревожни въпроси. Опозиционни партии, групи на жертвите и независими следователи говорят за прикриване и твърдят, че важни свидетели са били възпрепятствани, правни документи са били игнорирани, а жертвите са били изолирани. Парламентарните разследвания не направиха нищо друго, освен да размътят водата, предаде Politico.

"Създавайки измамно впечатление за добре функционираща демокрация, с парламентарни анкетни комисии, които не могат ефективно да извършват работата си, това, което всъщност се случва, понякога се равнява на пряка политическа намеса и неутрализиране на членовете на независими наблюдатели", каза Вас Панайотопулос, който отразява Гърция за "Репортери без граници" (RSF), организация с нестопанска цел, която защитава свободата на пресата.

Отвъд най-големите примери, гърците смятат, че обществените стандарти са ерозирали, при което словесните атаки срещу журналисти от високопоставени политици са станали нещо обичайно, независимите власти са подкопани, твърди се, че полицейската бруталност се увеличава, а плурализмът на гражданското общество и медиите са застрашени.

Според проучване, проведено за института "Етерон" по повод 50-годишнината от завръщането на Гърция към демокрацията, само 29 процента от хората вярват на съдебната система в страната.

В интервю за Politico Мицотакис защити репутацията на страната си. "Винаги съм вярвал, че трябва да имаме вяра в гръцката съдебна система", каза премиерът.

Ето трите най-значими скорошни инцидента и защо са важни.

Железопътната катастрофа

February 28, 2023: Train accident in Tempi in which 57 people died#Greece rejected #EU prosecutor’s call for action against 2 ex-ministers after rail crash



Almost 80% of the 🇬🇷 population doubts that there will ever be justice 1/

#EurovisionGR #Τέμπη_συγκάλυψη #Eurovision pic.twitter.com/lJDF2E0Tuz — Greekphase (@greekphase) May 11, 2024

В нощта на 22 февруари 2023 г. челен сблъсък на влакове уби 57 души, много от които студенти.

Когато прахът се уталожи върху най-смъртоносната железопътна катастрофа в гръцката история, възникнаха по-дълбоки опасения относно функционирането на държавата.

"Вината преминава през ръководството и надолу към хората, които са били на място", каза Евън Влахос, който загуби 34-годишния си брат Вайос.

"Търсите някой, който си е свършил работата както трябва, за нещо, което работи - и има пълен колапс.", казва той.

Критиците говорят за прикриване, особено за лошо управление на най-високо ниво и корупция в железниците.

Това прикриване понякога приема буквална форма: камъни са натрупани на мястото на катастрофата, което не позволява на експертите да проучат местопроизшествието, тъй като разбитите карети са премахнати.

Това се случва, докато семействата на жертвите все още се надяваха да намерят останките им.

❗️ Two trains collide in northern #Greece, killing at least 16 people and 85 were injured



Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash. There were about 350 people on the train.



It is not yet known what caused the collision. pic.twitter.com/QEyU5K91wG — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2023

Все още не е ясно кой е издал тази заповед, въпреки че роднините на жертвите казват, че знаят самоличността на министъра и ще свидетелстват в съда.

Никос Плакиас, който загуби две дъщери при катастрофата, намери някои от частите от телата им осем месеца по-късно в отделна зона, където отломките и отломките бяха преместени.

"Те бързаха да променят картината, просто за да променят общественото мнение, да направят въпроса затворен възможно най-скоро", каза Влахос, приписвайки го на наближаването на национални избори, добавяйки, че при правилно търсене експертите там ще бъдат наблюдавани в продължение на месеци.

Някои от подробностите, известни днес, бяха разкрити само след огромни усилия от семействата с подкрепата на независими експерти.

Коловоз от влака, който липсва на мястото, например, е открит 16 месеца по-късно в частен парцел. Никой не е признал, че знае как се е озовал там.

Беше създадено парламентарно разследване, но вместо да се съсредоточи върху катастрофата, то беше разсеяно от историята на гръцката железопътна система.

Междувременно правителството отхвърли делото на европейския прокурор, призовавайки за действия срещу двама бивши транспортни министри. Христос Спирцис от лявата партия СИРИЗА беше заподозрян в нарушаване на служебните си задължения, докато Константинос Караманлис от дясноцентристката партия на Мицотакис "Нова демокрация" беше заподозрян в присвояване на средства.

"Престъплението в Темпе демонстрира по най-лошия начин корупцията в железниците като част от по-обща корупционна система", каза пред Европейския парламент Мария Каристиану, ръководител на асоциацията на семействата.

В интервюто си за Politico Мицотакис каза, че съдебната система се е придвижила бързо по случая и че правителството му е положило значителни усилия, за да гарантира, че решенията са взети.

"Освен това има и конституционни ограничения", каза той.

"Така че ние сме на границата на това, което нашата конституция ни позволява да правим.", казва още той.

Relatives of people missing after a rail crash in Greece continued to wait for news outside a hospital in Larissa. Authorities said all remains recovered so far from the scene have been accounted for, with the death toll from the crash remaining at 57.#SEAToday #Greece #Crash pic.twitter.com/0wKSMg5bWf — SEA Today News (@seatodaynews) March 4, 2023

Гръцките медии разкриха, че разговорите между машиниста и началника на гарата от нощта на инцидента са били фалшифицирани и изпратени на правителствени медии, за да създадат впечатлението, че инцидентът се дължи изцяло на човешка грешка.

Скандалът с шпионския софтуер

Шпионажният скандал в Гърция, наречен Predatorgate, избухна през лятото на 2022 г., когато Никос Андрулакис, лидер на опозиционната социалдемократическа партия ПАСОК, откри незаконен шпионски софтуер на телефона си при опит за подслушване. След това беше разкрито, че той също е бил наблюдаван от държавната шпионска агенция.

Оттогава сагата се превърна в разтегнат шпионски трилър, в който Predator, силно инвазивна форма на шпионски софтуер, беше открит на десетки телефони, принадлежащи на министри, военни началници, журналисти и бизнесмени. Тя включва и незаконен износ на софтуер за диктаторски режими.

Две години по-късно съдебните власти оправдаха всички държавни служители и държавни служби за неправомерни действия в това, което опозиционните партии нарекоха "ден на срама".

Доклад на заместник-прокурор потвърди, че от 116-те цели на шпионски софтуер, 28 телефонни номера са били под законно държавно наблюдение по време на опитите за хакване. Но Върховният съд отхвърли констатацията като "съвпадение" и файловете, съдържащи въпросните материали за наблюдение, бяха унищожени.

"Има голямо разочарование по отношение на съдебното разследване, особено когато разбрахме колко много доказателства разкри журналистическото разследване, които доказват връзката между шпионската служба, кабинета на премиера и Predator", каза Елиза Триантафилу, водещ репортер на гръцкия разследващ уебсайт Inside Story.

"Въпросът, който възниква, е кой в крайна сметка ще защити гръцките журналисти от държава, която ги смята за държавна заплаха и ги наблюдава с всички възможни методи само за това, че си вършат работата?", попита тя.

Триантафилу и нейният колега Тасос Талологу разкриха, че са били поставени под физическо наблюдение, докато съобщават за скандала.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис, който беше обект на нападение 11 пъти от Predator, се обърна към социалните медии, за да каже на журналиста Танасис Кукакис, жертва на шпионски софтуер, който също е под държавно наблюдение, да спре да се вманиачава по това.

"Казват, че и аз съм бил под наблюдение", каза той. — И какво от това? Дори не се изпотих. Тази мания става монотонно уморителна."

Коментарите му бяха осъдени от правни експерти като "институционален идиотизъм" и "поведение, обект на престъпно поведение".

Мицотакис каза, че е предприел действия.

"Променихме закона с обширна и различна система", каза той пред POLITICO.

Потъването на лодката на мигрантите

GREECE the migrant boat sinking:79 dead but feared to accumuilate into hundreds as there are no women & children survivors. The men say women& children were in the hull & ship's fridges. Nine men have been arrested for human smuggling pic.twitter.com/1WWJ8rjSH4 — Reverend Steve Armourae (@editorArmourae) June 16, 2023

През юни 2023 г. траулер от Либия се преобърна край бреговете на Гърция, докато превозва около 750 мигранти; 104 са спасени и 82 тела са събрани. Останалите се смятаха за изгубени.

Година по-късно международните организации отбелязват, че ролята на гръцките власти все още не е надлежно разследвана.

Оцелелите свидетелстват, че гръцката брегова охрана се е вързала за траулера и се е опитала да го дръпне, което го е накарало да се люлее. Властите категорично отричат това.

Оцелелият Ахмад Алкимани, на 25 години, от Сирия, каза, че траулерът е бил "закачен с въже".

"Почувствах раздрусване", каза той. "Въжето се скъса. Те бързо го завързаха обратно и с голяма сила започнаха да ни дърпат и корабът се наклони наляво."

"Хората започнаха да крещят, но продължиха да дърпат, този път надясно, докато не се преобърна."

Служители на бреговата охрана, включително вицеадмирал Георгиос Александракис, са призовани да свидетелстват като заподозрени, съобщи Politico през юни.

#Pakistan's top judge called last month's sinking of a migrant boat off #Greece, in which hundreds of Pakistanis reportedly died, a "human rights issue." pic.twitter.com/onde9gj9GC — Al-Estiklal English (@alestiklalen) July 5, 2023

"Като се има предвид отказа на гръцката брегова охрана да проведе вътрешно разследване, решението омбудсманът да разследва въпроса вече не е опция, а задължение", каза омбудсманът Потакис.

Семействата на жертвите и оцелелите предприемат правни действия срещу всеки в Гърция, който е смятан за отговорен за корабокрушението.

"Те са въвлечени в дълъг съдебен процес, но искат да продължат напред", каза Мария Папамина, адвокат на Гръцкия съвет за бежанците, една от трите организации, които предоставят правна помощ на оцелелите. "Те страдат от психологическите последици от инцидента и в същото време трябва да намерят начин да подкрепят финансово семействата, които са изоставили."

