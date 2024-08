Как изменението на климата води до екстремни пожари в Гърция

С лед като огромен горски пожар заплаши да изпепели предградията на Атина, учените в Европа се надпреварват да разберат защо подобни "екстремни" пожари стават все по-чести.

Според първото по рода си изследване условията за някои от тези жестоки пожари са станали между три и 20 пъти по-вероятни.

Новият годишен преглед на причините за екстремните пожари и на това дали можем да ги предвидим е резултат от зашеметяващо разрушителния сезон на горските пожари от март 2023 г. до февруари 2024 г.

Рекордно големи пламъци изпепелиха Канада и превърнаха небето далеч в Ню Йорк в оранжево и сиво. Най-големите регистрирани пожари в Европейския съюз убиха 19 души в Гърция, а пламъците в Западна Амазония донесоха мръсен въздух в местните градове.

Според днешното мащабно проучване, публикувано в рецензираното списание Nature, емисиите на въглероден диоксид от горските пожари през 2023-2024 г. са били с 16 % над средните, изхвърляйки в атмосферата 8,2 милиарда тона въглероден диоксид.

И ако не беше тихият сезон на пожарите в африканските савани, глобалните емисии от горските пожари щяха да бъдат най-големите от всеки отчетен сезон на пожарите от 2003 г. насам, казват те.

Какво е "екстремен" горски пожар?

Не съществува единно определение за това какво представлява екстремният пожар, тъй като то е относително към мястото, казва един от авторите д-р Дъглас Кели от Центъра по екология и хидрология на Обединеното кралство (UKCEH).

В зависимост от региона той може да се измерва с неща като изгоряла площ, интензивност или колко необичайни са те.

Но те са използвали три мегапожара в Канада, Гърция и Западна Амазония през миналата година като еталон.

Сегашните пламъци в Гърция биха се причислили към екстремните пожари заради близостта им до хората и потенциалните щети за тях, казва съавторът д-р Джо Макнортън от Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF).

Тазгодишните пожари в Гърция са с площ от 200 000 кв. км и все още са много по-малки от 900 000 кв. км, изгорели през миналия пожарен сезон.

Това е така, защото сегашните пламъци са на "границата между дивата природа и градовете", което носи със себе си "потенциални човешки жертви, разрушения, икономически разрушения", каза д-р Макнортън.

Климатичните промени увеличиха вероятността от безпрецедентни пожари през миналата година

Заради предизвиканите от човека климатични промени вероятността от пожари през 2023-24 г. в Гърция е била до три пъти по-голяма, в Канада - подобна, а в Западна Амазония - 20 пъти по-голяма, се посочва в днешния доклад.

"След това те разгледаха колко вероятно е да ги получим в бъдеще", каза д-р Кели.

🔊 "Hundreds of wildfires have broken out across Greece since May. Scientists attribute the frequency and intensity to increasingly hot and dry weather conditions, linked to climate change." #WhoPays #StopDrillingStartPaying https://t.co/l9mMqxxoWn

Ако до 2100 г. светът се затопли с до 2 °C, придържайки се към целите на Парижкото споразумение, те прогнозират, че вероятността от такъв пожар в Канада ще бъде два до три пъти по-голяма, но няма да има промяна в Гърция и Западна Амазония.

Но ако температурите се затоплят с повече от 3С, екстремните пожари като миналогодишния ще бъдат до 11 пъти по-вероятни в Канада, три пъти в Гърция и 1,3 пъти в Западна Амазония.

Други изследвания показват, че броят на интензивните пожари се увеличава.

Как изменението на климата влияе на екстремните пожари?

Промените в климата "очевидно увеличават" условията за възникване на пожари, казва д-р Матю Джоунс от Университета на Източна Англия.

По-високите температури изсушават горите, което прави пожара "по-вероятно да се разпространи", казва д-р Кели. Това може да доведе и до нарастване на повече растителност, която осигурява повече "гориво" за пожара.

Човешките фактори също оказват влияние върху пожарите, като например да ги предизвикват сами, да прекъсват ландшафта или колко добре се борят с тях.

Как пожарите влияят на изменението на климата?

Въпреки че броят на екстремните пожари се увеличава, общото количество на опожарените площи намалява.

Според д-р Джоунс това е малко "червена хрътка", защото се дължи на намаляването на по-малко вредните пожари в саваните, тъй като такива неща като земеделието разкъсват пасищата, често осигурявайки по-добра защита или напояване.

Forests precede mankind, and deserts follow. In this new climate, the trees will burn to the ground first.#Greece is enduring the hottest summer on record. Residents are literally hiding inside their homes with the windows locked. Half the country is on red alert for #wildfires pic.twitter.com/z8SmZRbk82