Гръцки кораб е бил атакуван с ракети в протока Баб ел Мандеб

Б ританската компания за морска сигурност „Амбри“ съобщи, че гръцки кораб за насипни товари, плаващ под флага на Маршаловите острови, е бил атакуван с две ракети при два отделни инцидента в протока Баб ел Мандеб, предаде Ройтерс. Асошиейтед пред и Франс прес също съобщават за атаката, без да уточняват подробности за кораба.

Екипажът на плавателния съд е съобщил, че е невредим след атаките и че корабът се насочвал към пристанището, на което било планирано да направи следващо спиране, допълва Франс прес.

Атаката е станала в зоната на действие на йеменските бунтовници хути.

