Ракета на хутите повреди петролен танкер в Аденския залив, САЩ нанесоха нови удари

П ротивокорабна ракета повреди петролен танкер в Аденския залив вчера, но няма данни за пострадали, а военен кораб на САЩ оказва помощ на пострадалия съд, съобщиха американските военни, цитирани от Ройтерс.

Плаващият под флага на Маршаловите острови кораб "Марлин Луанда" е изпратил сигнал за помощ и е докладвал за щети, написа в социалната мрежа "Екс" Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ). Американският ескадрен миноносец "Карни" и други кораби от международната коалиция оказват помощ на петролния танкер, допълни СЕНТКОМ.

#UPDATE: #Yemen’s #Houthis claimed a missile strike on a British oil tanker in the Gulf of Aden that set the vessel on fire, on the same day as a missile was fired toward the destroyer #USSCarney @CENTCOM #RedSea https://t.co/BSDCTHKqTo