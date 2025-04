Грузия прокара "руския закон" за чуждестранното финансиране

П резидентът на Грузия Михаил Кавелашвили подписа закон, според който грузинските физически и юридически лица няма да могат да получават безвъзмездни средства (грантове) без предварителното съгласие на правителството, предаде ТАСС.

Новата процедура за получаване на безвъзмездни средства вече е в сила.

Тази законодателна инициатива беше критикувана върховния представител по външната политика и сигурността Кая Калас, еврокомисаря по въпросите на разширяването Марта Кос, както и от норвежкото Външно министерство.

Morning scan: what's big #news in #Georgia today, April 17:



