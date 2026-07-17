Този гръцки остров има мрачно минало. Днес е дом на редки тюлени

Гиарос - някогашният „Дяволски остров“ на Гърция - се превръща от място на политически репресии и затвор в едно от най-ценните природни убежища в Егейско море. Десетилетията изолация и липсата на човешка дейност позволяват на редки видове да оцелеят.

Островът е дом на една от най-големите колонии на средиземноморски тюлен монах - критично застрашен вид. Откриването на десетки тюлени през 2004 г. води до създаването на защитена морска зона и мерки срещу незаконния риболов.

Гиарос показва как отсъствието на хора може да възстанови природата, но балансът остава крехък. Заплахи като незаконен риболов, инвазивни видове и климатични промени продължават да застрашават екосистемата, въпреки засилената защита.

Слънцето вече е високо в небето, когато Гиарос се появява на хоризонта, пуста силуетна линия в Егейско море.

Когато се приближаваме, пред нас се разкрива масивна конструкция от червени тухли - затворът, дал на острова прозвището „Дяволският остров“, разказва екип на BBC .

Пътували сме само половин час с лодка от Сирос - административния център на Цикладските острови, разположен югоизточно от континентална Гърция. Във всяка посока около нас се намират типично гръцки острови като Миконос и Андрос - бели къщи, разпръснати по склоновете като захарни кубчета, изсипани от купа, фериботи, които пристигат по разписание, и таверни, които очакват посетители.

Гиарос никога не е получил тази възможност.

Островът предлага единствено каменисти сипеи и храсталаци, изглеждайки празен, дори безжизнен. Но това не е така.

Причината се корени в особено мрачен и насилствен период от историята на Гърция. Авторитарен режим, последван от използването на острова за военни цели, го оставят недокоснат от развитието - забравен остатък от бурно минало.

След това, през 2004 г., неочаквана снимка отново насочва вниманието към това привидно безлюдно място, но този път по съвсем различни причини.

Оказва се, че „Дяволският остров“ се е превърнал в убежище за дивата природа - дом на рядък вид тюлени, който по онова време е бил застрашен от изчезване.

Monk seals in #MyBlueMed: not a myth, they do exist! Most of them on Gyaros island in Greece http://t.co/ZQW24ABbHF pic.twitter.com/HJuI1X0FmN — WWF UK (@wwf_uk) August 5, 2015

„Дяволският остров“

Изолация, насилие и наказание дълго време определят съдбата на Гиарос, който е използван за изгнание на политически затворници още от римската епоха.

Най-жестоката глава от историята му обаче започва през 1948 г., когато гръцката държава конфискува имуществото на последните 31 жители на острова и го превръща в затворнически остров.

Докато близките острови изграждат бутикови хотели, Гиарос е откъснат от света.

По време на две вълни на политически репресии повече от 20 000 гърци са изпратени на острова - предимно комунисти, писатели, студенти и артисти, които са се противопоставяли на управляващите.

При първата вълна в края на 40-те години, след края на Гръцката гражданска война, затворниците са принудени да живеят в палатки през задушните лета и мразовитите зими, докато работят по изграждането на тухлените стени на затвора.

След прекъсване следва втора вълна на затваряния по време на военната диктатура на „полковниците“ между 1967 и 1974 г.

Официално представян като място за превъзпитание, където дисидентите трябвало да бъдат превърнати в „истински гърци“, в действителност Гиарос е бил място на принудителен труд и изтезания - далеч от критичните погледи на обществото.

След падането на хунтата през 1974 г. военноморските сили използват острова като полигон за бомбардировки до 2002 г.

И до днес там няма хотели, фериботни връзки или постоянни жители.

Почти случайно Гиарос получава най-силната възможна защита - отсъствието на хора.

From Exile to Ecological Oasis: Gyaros, Greece's Island of Redemption" https://t.co/Fzf8EeVX7G pic.twitter.com/lyRHtyAe1K — Greek City Times (@greekcitytimes) December 10, 2023

Убежището на тюлените

След като военноморските сили прекратяват дейността си, рибари започват да съобщават за наблюдения на средиземноморски тюлени монаси около острова.

След това идва една снимка.

Направена от любител рибар с харпун в началото на 2000-те години, тя показва майка тюлен и малкото ѝ, които лежат на открит плаж посред бял ден - гледка, която почти е изчезнала от Средиземно море.

„Лично аз никога не бях виждал такова нещо в Гърция. Изглеждаше като снимка от древността“, казва биологът Панос Дендринос от Гръцкото дружество за изучаване и защита на тюлена монах - изследователска организация със седалище в Атина.

Някога широко разпространен вид, до края на XX век световната популация на средиземноморския тюлен монах се срива до едва 350-450 екземпляра.

Ловувани в продължение на векове заради кожата, месото и маста си, тюлените са допълнително засегнати от развитието на крайбрежните райони, което унищожава естествените им местообитания. Рибари също са ги убивали като отмъщение заради набезите им в мрежите.

Класифицирани като критично застрашени, оцелелите животни се превръщат в призраци - оттеглят се в отдалечени морски пещери, където отглеждат малките си далеч от хората.

Снимката на рибаря води до първите научни експедиции до Гиарос, където е открита значителна колония от около 70 възрастни тюлена - вероятно най-голямата в Средиземно море по това време.

Но именно поведението на животните - фактът, че тюлените кърмят малките си на открити плажове - истински изумява експертите.

„Това беше естественото им поведение“, казва Спирос Котоматаас, биолог и старши експерт по опазване на морската среда в WWF Гърция, който по това време е работил за Гръцкото дружество за изучаване и защита на тюлена монах.

„Навсякъде другаде тюлените се държаха като гърци в Атина - напрегнати и нащрек. На Гиарос бяха спокойни“, казва Котоматаас

Не е ясно от колко време тюлените са обитавали острова, но Котоматаас смята, че дългогодишната му изолация е създала благоприятни условия за тях.

Докато хиляди затворници са преминали през Гиарос, човешкото присъствие е било концентрирано само в ограничена част от крайбрежието - лагерите са заемали малка зона от острова.

Дори по време на периода, когато островът е бил използван за бомбардировки, нарушенията на спокойствието са били спорадични и са се случвали главно в югоизточната част на острова - далеч от местата, където тюлените монаси са намерили убежище.

„Тюлените са адаптивни. Веднъж бях в пещера, когато моторна лодка премина точно покрай нея. Аз не можех да чувам от шума, но тюленът остана да спи“, казва Котоматаас.

Още по-важно е, че присъствието на военноморските сили означава, че риболовът не е бил препоръчителен, което е създало богата хранителна среда за животните.

Откриването на тюлените води до редица мерки за защита на острова, а през 2019 г. Гиарос е обявен за морска защитена зона (MPA) - първата такава в региона.

Greece has officially protected Gyaros as a marine park, preserving a key habitat for endangered Mediterranean monk seals and boosting biodiversity in the Cyclades.https://t.co/gBWO4k8OXQ — Greek City Times (@greekcitytimes) April 25, 2026

Подводно убежище

От моторната лодка Антониос Бурикас и Вентурис Бунтурис внимателно наблюдават водата.

Като служители на Гръцката агенция за природна среда и изменение на климата (Necca), която поема наблюдението на Гиарос от WWF през 2023 г., тяхната задача е да проверяват дали някой извършва риболов в защитената зона с радиус три морски мили около острова.

Днес морето е спокойно.

Само две туристически яхти са закотвени в залива под затвора. Служителите учтиво информират капитаните им, че риболовът не е разрешен.

„Повече от самите патрули, именно идеята, че извършваме наблюдение, възпира хората“, казва Бурикас.

Морският живот около Гиарос е имал сериозни предимства още преди някой активно да започне да го защитава.

Риболовът е бил забранен от военноморските сили по съображения за сигурност, а районът никога не е бил систематично отворен за мащабен промишлен риболов.

Въпреки това отдалечеността на острова и постоянните силни ветрове правят опазването му трудно.

Когато полигонът за бомбардировки замлъква в началото на 2000-те години, все повече лодки започват да навлизат в района, за да използват води, които почти не са били обект на риболов в продължение на половин век.

Постоянните морски патрули за предотвратяване на незаконния риболов се оказват прекалено скъпи.

Затова през 2017 г. WWF Гърция изгражда система за дистанционно наблюдение, която предава изображения в реално време към Сирос.

Когато плавателен съд навлезе в защитената зона, служителите могат да изпратят целеви екип за проверка.

„Горе-долу това е като „Биг Брадър“, казва Димитриос Дамалас, експерт по рибарство в Гръцкия център за морски изследвания (HCMR) в Анависос, Гърция.

Между 2015 и 2023 г. случаите на незаконен риболов, извършен от любители рибари, намаляват с 57%.

При професионалните риболовци спадът е още по-голям - 85%.

Проучванията, ръководени от Дамалас - някои публикувани, а други все още непубликувани - са регистрирали повече от 130 различни вида в защитените води около острова, в сравнение със 108 вида извън тях.

Рибите са по-многобройни и по-големи.

Мария Саломиди, морски биолог от HCMR, която от 2009 г. изследва морските тревни полета и рифовете около Гиарос, е наблюдавала огромен брой морски лангусти, както и гигантски дяволски скатове, морски костенурки, делфини, китове и тюлени монаси.

„Когато се гмуркаме на други места, най-често излизаме от водата разочаровани“, казва тя.

„Виждаме разрушаването на морската среда. Не и в Гиарос... Това е едно от последните райски места на Земята, където можеш да чуеш тишината и да видиш нощното небе“, допълва тя.

The Greek government has formally designated the waters around the island of Gyaros as a permanent Marine Protected Area, bolstering protection for one of the world's rarest marine mammals, Mediterranean Monk Seal: https://t.co/uKLqXb4JpG — BirdGuides (@BirdGuides) June 2, 2026

Убежището на буревестниците

Високо по скалите и в дупки, издълбани в камъка, Гиарос крие още един вид, застрашен от изчезване.

През 2015 г. изследователи от WWF чуват група левантински буревестници - черно-бели морски птици с приблизителни размери на скален гълъб - да се приближават към Гиарос през нощта.

До този момент дори не е било известно, че птиците се срещат там. Смятало се е, че вероятно са ограничени само до по-малки и изолирани островчета.

Буревестниците живеят дълго и са моногамни - връщат се при един и същи партньор и на едно и също място за гнездене година след година.

На сушата техният свят се свежда до една-единствена дупка и едно яйце.

„Едната птица може да остане върху яйцето цяла седмица, напълно неподвижна“, казва Данае Портолу от Атинското орнитологично дружество, която ръководи усилията за наблюдение на левантинските буревестници в Егейско море.

„Другата пътува, след което се сменят“, допълва още Портолу.

Колонията на Гиарос е втората по големина в света, като представлява около 15% от глобалната популация.

Именно недостъпността на пукнатините и процепите на острова - местообитание, останало недокоснато от хората - е позволила на колонията да процъфти.

Дори тук обаче буревестниците са изправени пред заплахи.

Внесени на острова плъхове изяждат яйцата и малките им - по този начин се губи до една трета от яйцата.

Още по-сериозна заплаха представляват дивите прасета, които са били незаконно пренесени на острова. Те разравят гнездата и нападат възрастни птици.

„Когато хищник атакува възрастни екземпляри от дълголетен вид птици с ниска репродуктивна способност, щетите са опустошителни“, казва Портолу.

Започнало е изтребване на дивите прасета - по-належащата от двете заплахи, но бързото им премахване е от критично значение, посочва тя.

#YelkouanShearwaters were thought to remain in the #Aegean until August to breed.

However, HOS' fieldwork in #Gyaros island, #Cyclades, together with #telemetry data revealed breeding adults can travel more than 2,800 km to forage as far as the #BlackSea! #LIFEPanPuffinus pic.twitter.com/LBnmtNcd6s — ornithologiki (@ornithologiki) June 23, 2021

Деликатен баланс

Това не е единственият проблем, пред който е изправен Гиарос.

Докато морските тревни поля около острова са предимно в добро състояние, рифовете не са.

Прекомерният риболов в други райони е премахнал големи хищници като групери и морски карагьози. Това означава, че по-малките риби се хранят прекомерно с водорасловите гори, които са основата на цялата екосистема.

Екипът на Саломиди активно възстановява рифовете, като засажда водорасли, отгледани в лабораторни условия.

Големи риби като групери и акули започват да се завръщат, но много от тях все още са млади.

„Може да са ни необходими десетилетия, за да се доближим до нещо, което прилича на девствено природно състояние“, казва Дамалас.

Ситуацията остава нестабилна и от политическа гледна точка.

Дори след като Гиарос е обявен за морска защитена зона, местният дребномащабен риболов остава разрешен сезонно при строги условия.

Но през 2022 г., под натиска на риболовни организации, правителството отваря района, което води до свободен достъп и бързо оказва влияние върху популациите на рибите и тюлените.

Правителството скоро променя курса и отново обявява острова за зона, в която добивът на ресурси е напълно забранен.

Въпреки това учените остават притеснени, че Necca няма достатъчен капацитет да защити острова.

„Рибарите съобщават, че лодки от други острови пристигат през нощта и през уикендите. Други смятат, че са спазвали правилата напразно“, казва Дамалас.

През април 2026 г. президентски указ предоставя на острова най-високото ниво на защита и създава постоянна правна рамка за опазването му.

Но експертите подчертават, че Гиарос не може да бъде самостоятелно решение.

Докато Гърция е защитила 18% от своите морски територии, само малка част от тях се управляват активно.

„Дори да защитите Гиарос перфектно, ако по-голямата част от морето около него не е защитена, животните остават изложени на риск“, казва Котоматаас.

„Средиземно море е едно от най-интензивно използваните морета на Земята, а натискът от корабоплаването, офшорната енергетика, любителския риболов и морските горещи вълни само нараства“, допълва Котоматаас.

Котоматаас казва, че е необходим истински план за това как различните части на морето да бъдат използвани, така че риболовът, корабоплаването, туризмът и опазването на природата да не работят един срещу друг.

Портолу смята, че процесът с участието на различни заинтересовани страни при създаването на защитената зона около Гиарос може да послужи като пример за други места.

„Той събра много различни страни, за да разговарят и да обсъдят какво означава Гиарос за тях и какво е необходимо да бъде направено. Процесът отне време, но си заслужаваше“, казва тя.

В една от малкото добри новини, тюлените монаси вече започват да се възстановяват и извън Гиарос.

Според Котоматаас това се дължи на защитата на ключови местообитания и на промяната в отношението на рибарите, които вече не убиват животните с динамит в пещерите.

Когато моторната лодка се отдалечава от острова, изоставеният затвор постепенно избледнява в далечината.

Някъде край пещерите под него тюлени монаси кърмят малките си на откритите брегове.

„Гиарос е остров на надеждата.Но имаме нужда от хиляда Гиарос-а в цяла Гърция - тогава може би ще постигнем нещо истински значимо“, казва Саломиди.