Свят

Зеленски очерта задачите пред новото правителство на Украйна

Сред основните цели са енергийната подготовка за зимата, развитието на отбранителните способности и ускоряване на международното сътрудничество

17 юли 2026, 07:47
Зеленски очерта задачите пред новото правителство на Украйна
Източник: БТА/АР
  • Новото украинско правителство начело със Сергий Корецки започна работа, като основните му приоритети са подготовката на страната за зимата и ускоряване на изпълнението на договореностите с международните партньори.
  • Володимир Зеленски подчерта, че Украйна продължава да инвестира в далекобойни способности и укрепване на отбраната, за да затрудни руската офанзива и да защити населението.
  • Сергий Корецки беше одобрен за премиер след оставката на Юлия Свириденко, а парламентът утвърди и новия състав на кабинета, с изключение на министрите на отбраната и външните работи, които се назначават по предложение на президента.

Президентът Володимир Зеленски заяви в традиционното си вечерно видеообръщение, че новото правителство, ръководено от премиера Сергий Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украйна за предстоящата зима и ускоряване на изпълнението на договореностите с международните партньори, предаде Укринформ.

„Днес новото правителство на Украйна, оглавено от Сергий Корецки, започна работа. Неговата сила е именно в работата му в държавните енергийни компании. Той дойде в Укрнафта и промени процесите в компанията след олигархичния контрол. Благодарение на Сергий Укрнафта започна да работи истински за държавата ни. Нафтогаз премина през трудна зима и въпреки всички руски удари Украйна остана снабдена с газ“, каза Зеленски.

Зеленски подкрепи Корецки за премиер на Украйна

Президентът подчерта значението на пълната подготовка на страната за зимата.

В същото време той заяви, че Украйна инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари и други средства за атака, за да затрудни максимално Русия да засили офанзивата си и да удължи войната.

„Но независимо от сценария, Украйна трябва да бъде напълно готова да защитава живота и хората си и да гарантира, че ще преминем през зимата. Това е основната обща задача за новото правителство. Ще има и промени в работата ни с партньорите — споразуменията трябва да се изпълняват по-бързо“, заяви Зеленски.

Украйна има нов премиер: Върховната рада одобри кандидатурата на Сергий Корецки

Укринформ припомня, че на 14 юли украинският парламент одобри оставката на премиера Юлия Свириденко, което автоматично доведе до оставка на целия кабинет.

Днес парламентът одобри предложението на президента Зеленски за назначаването на Сергий Корецки за премиер и потвърди състава на новия кабинет, предложен от него — с изключение на министрите на отбраната и външните работи, чиито кандидатури се внасят в парламента лично от президента.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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