Свят

Иран обвини САЩ във военни престъпления и "варварски" удари

Арагчи също обвини американските служители в "абсурдна реторика и дяволски заплахи"

Николай Киров Николай Киров

16 юли 2026, 21:48
Иран обвини САЩ във военни престъпления и "варварски" удари
Източник: AP/БТА

И ранският външен министър обвини Съединените щати в извършване на военни престъпления, заявявайки, че ударите по "жизненоважна инфраструктура" и заплахите за атакуване на мостове и електроцентрали показват "престъпното намерение на управляващия орган на САЩ да извърши гнусни престъпления", предаде "Ал-Джазира".

Абас Арагчи заяви в Телеграм, че американските атаки са "несъмнено грубо нарушение на Устава на Организацията на обединените нации и основните принципи на международното право".

Иран обвини САЩ във военно престъпление, убило 168 деца

Той каза, че те представляват "сериозни международни престъпления" съгласно основните принципи на международното наказателно право, включително четирите Женевски конвенции от 1949 г., добавяйки, че "всички правителства са задължени да преследват и наказват тези, които извършват такива престъпления".

Арагчи също обвини американските служители в "абсурдна реторика и дяволски заплахи", заявявайки, че враждебността е насочена към иранския народ, "защото настоява за своята независимост, законни права и човешко достойнство".

Тръмп заплаши да „нокаутира“ Иран: Ще извърши ли военно престъпление

Той предупреди, че отговорните "не могат да избегнат правна отговорност... като твърдят, че действат по заповед на своите началници".

Иран осъди днес американски удари, нанесени миналата нощ в югозападната част на страната, близо до болница, в която има и и деца, и ги нарекоха "варварски".

"Тази варварска атака, която напомня на насилието на Израел срещу здравни учреждения, предизвика истинско страдание и голяма тревога у хоспитализираните деца. Освен това тя наложи незабавната евакуация на 211 пациенти, преминаващи през химиотерапия", написа в X говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

"В 14:00 ч. източно време (21:00 ч.българско време) днес американските сили започнаха нова вълна от удари срещу Иран за шеста поредна нощ, за да отслабят допълнително иранските военни възможности", обявиха в X от Централното военно командване на САЩ.

Редактор: Николай Киров
Източник: Al Jazeera    
Иран САЩ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Огромен

Огромен "Еърбъс Белуга" излетя от Бургас

Арестуваха руски туристи, чели Библията в Истанбул, в „Света София“

Арестуваха руски туристи, чели Библията в Истанбул, в „Света София“

САЩ променят визовите си правила

САЩ променят визовите си правила

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
The Grand Tour се завръща през септември с нови водещи

The Grand Tour се завръща през септември с нови водещи

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 5 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 5 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 5 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кармен Електра

Кожа, мрежа и вечен сексапил: Кармен Електра се завръща в Playboy след 30 години

Любопитно Преди 5 часа

Неостаряващата Кармен Електра се завръща триумфално на страниците на легендарното списание за летния брой на изданието. Секссимволът показва перфектна форма на 54 години и влиза в ролята на доверен съветник по любовните въпроси

<p>ДНК тест разкри самоличността на &bdquo;Хищника от гората&ldquo;</p>

Как френската полиция заобиколи европейските правила за защита на личните данни, за да залови сериен изнасилвач

Свят Преди 5 часа

Новаторски метод, използван от ФБР, позволява на френската полиция да идентифицира сериен изнасилвач чрез негови далечни роднини, без самият той някога да е предоставял ДНК проба

Търговците ще трябва да дават повече информация предварително и да доказват твърденията си за екологичност и устойчивост.

По-лесен отказ от онлайн кредит, застраховка или друга финансова услуга

Парите ни Преди 6 часа

Депутатите приеха на първо четене и ограничения срещу подвеждащи сайтове и недоказани „зелени“ твърдения

Сблъсък с полицията и хоспитализация за бившата съпруга на Еминем

Бившата съпруга на Еминем влезе в болница след драма с полицията и опит за самонараняване

Свят Преди 6 часа

Бившата съпруга на рап легендата Еминем, Ким Скот, бе хоспитализирана и арестувана след тежък инцидент в дома ѝ в Мичиган. Разберете подробностите около инцидента със служителите на реда и дългогодишната ѝ борба с личните демони и депресията

Оставиха в ареста шофьора, карал "Бе Ем Ве" с 3,59 промила в София

Оставиха в ареста шофьора, карал "Бе Ем Ве" с 3,59 промила в София

България Преди 6 часа

Добрев: Искрено съжалявам за стореното, моля да бъда освободен

Франсоа Оланд

Франсоа Оланд отново загатна за завръщане в политиката преди президентските избори във Франция

Свят Преди 6 часа

Бившият френски президент заяви пред свои поддръжници, че „би могъл да бъде полезен“ на страната, но засега отлага окончателното решение дали ще се кандидатира през 2027 г.

,

„Прочети го пак, но като Атина“: Как Том Холанд сбъдна най-голямата мечта на Зендея

Любопитно Преди 6 часа

Новият филм на Кристофър Нолан „Одисея“ постигна почти перфектен резултат в Rotten Tomatoes. Звездата Зендея разказа как съпругът ѝ Том Холанд тайно ѝ уредил ролята на богиня Атина в мащабната продукция

Румен Радев се срещна със специалния пратеник на Държавата Палестина

Румен Радев се срещна със специалния пратеник на Държавата Палестина

България Преди 6 часа

България подкрепя практическото изпълнение на Всеобхватния план за Газа

Рядък шанс за промяна: Животът на 4 китайски зодии се преобръща

Рядък шанс за промяна: Животът на 4 китайски зодии се преобръща

Любопитно Преди 7 часа

Китайският хороскоп за останалата част от седмицата обещава период на обмислени решения, вътрешен мир и значими промени за няколко зодиакални знака, започвайки от 16 юли

Феноменът Майкъл Джексън: 17 години след смъртта си, Кралят на попа превзе 2026 г.

Феноменът Майкъл Джексън: 17 години след смъртта си, Кралят на попа превзе 2026 г.

Любопитно Преди 7 часа

Почти 17 години след смъртта си, Майкъл Джексън е най-търсеният изпълнител в света за 2026 г. Благодарение на новия си биографичен филм, Кралят на попа превзе музикалните класации и постави исторически рекорди

Съдят бащата на двете българчета, загинали в Кипър

Съдят бащата на двете българчета, загинали в Кипър

Свят Преди 7 часа

Обвинението е за причиняване на смърт по непредпазливост и безотговорност

По-високите разходи стигат до магазините със закъснение, а слабата реколта може да усили натиска върху цените.

Храните може отново да поскъпнат заради горещините

Парите ни Преди 7 часа

Инфлацията при храните се е забавила до 1,6%, но икономисти очакват ново ускоряване през 2027 г.

Срещата на върха "Украйна – Югоизточна Европа"

Какво каза българският външен министър на Зеленски

Свят Преди 7 часа

Петрова участва във форума по покана на украинския президент, отправена към българския премиер Румен Радев

Джей Ди Ванс критикува Израел пред Джо Роугън

Джей Ди Ванс критикува Израел пред Джо Роугън

Свят Преди 8 часа

Ванс: Изпитвам притеснение когато тези операции, тези кампании за влияние реално засегнат американската политическа преценка

През септември: Неиздавани песни на Дейвид Боуи от 1965 г. излизат на пазара

През септември: Неиздавани песни на Дейвид Боуи от 1965 г. излизат на пазара

Любопитно Преди 8 часа

Неиздавани досега записи на Дейвид Боуи от 1965 г. ще бъдат пуснати в специална компилация през септември. В някои от песните от зората на неговата кариера се включва и бъдещата легенда на Led Zeppelin – китаристът Джими Пейдж

Групата е действала от 2025 г.

Мащабна акция на Европол и ГДБОП, сръбски полицаи са сред задържаните

България Преди 8 часа

Разбитата престъпна мрежа е превеждала афганистанци от Турция през България и Сърбия

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Омачканите чаршафи удължават връзката

Edna.bg

Откраднаха телефона на Яна Маринова, дава награда от 200 евро

Edna.bg

Дери Сити - ЦСКА 1:2 /репортаж/

Gong.bg

Майсторски гол на Питас срещу Дери Сити

Gong.bg

Две момчета пострадаха при катастрофа край Гоце Делчев, откараха едното с медицински хеликоптер до „Пирогов“

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс: Отпадат район "Чужбина" и ограничението от 20 секции в страни извън ЕС

Nova.bg