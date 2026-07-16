Иран обвини САЩ във военни престъпления и "варварски" удари

И ранският външен министър обвини Съединените щати в извършване на военни престъпления, заявявайки, че ударите по "жизненоважна инфраструктура" и заплахите за атакуване на мостове и електроцентрали показват "престъпното намерение на управляващия орган на САЩ да извърши гнусни престъпления", предаде "Ал-Джазира".

Абас Арагчи заяви в Телеграм, че американските атаки са "несъмнено грубо нарушение на Устава на Организацията на обединените нации и основните принципи на международното право".

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Той каза, че те представляват "сериозни международни престъпления" съгласно основните принципи на международното наказателно право, включително четирите Женевски конвенции от 1949 г., добавяйки, че "всички правителства са задължени да преследват и наказват тези, които извършват такива престъпления".

Арагчи също обвини американските служители в "абсурдна реторика и дяволски заплахи", заявявайки, че враждебността е насочена към иранския народ, "защото настоява за своята независимост, законни права и човешко достойнство".

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Той предупреди, че отговорните "не могат да избегнат правна отговорност... като твърдят, че действат по заповед на своите началници".

Иран осъди днес американски удари, нанесени миналата нощ в югозападната част на страната, близо до болница, в която има и и деца, и ги нарекоха "варварски".

"Тази варварска атака, която напомня на насилието на Израел срещу здравни учреждения, предизвика истинско страдание и голяма тревога у хоспитализираните деца. Освен това тя наложи незабавната евакуация на 211 пациенти, преминаващи през химиотерапия", написа в X говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

Shahid Baqaei Hospital, a children's cancer treatment centre in Ahvaz, was evacuated last night after the US attacked a nearby location.



This barbaric attack, reminiscent of Israel’s atrocities against healthcare facilities, caused severe suffering and anxiety upon the… pic.twitter.com/xv3W7SY2X9 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 16, 2026

"В 14:00 ч. източно време (21:00 ч.българско време) днес американските сили започнаха нова вълна от удари срещу Иран за шеста поредна нощ, за да отслабят допълнително иранските военни възможности", обявиха в X от Централното военно командване на САЩ.