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Исторически рекорд: Продадоха скелет на тиранозавър за космическите 50 милиона долара

Скелетът на тиранозавъра Гюс беше продаден за рекордните 50,1 милиона долара на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк. Находката от Южна Дакота е сред най-добре запазените в света, но продажбата разгневи част от палеонтолозите

17 юли 2026, 06:33
Исторически рекорд: Продадоха скелет на тиранозавър за космическите 50 милиона долара

С келет на тиранозавър рекс, наречен Гюс, бе продаден за 50,1 милиона щатски долара на търг, организиран от аукционна къща „Сотбис" в Ню Йорк, предаде АФП. Това е най-високата цена, достигана някога за подобна находка.
    
Експонатът е един от най-цялостните скелети на тиранозавър рекс в света, състоящ се от 183 фосилизирани кости. Той е открит през 2021 г. в ранчо в Южна Дакота.
    
Смята се, че Гюс е живял преди между 72 и 66 милиона години, отбелязва АФП. Скелетът е с дължина 11,6 метра, което го превръща в един от най-големите, откривани някога. Той е запазен на около 63 процента.

Рекордната сума е предложена от анонимен купувач и илюстрира разцвета на пазара на фосили от динозаври - тенденция, критикувана от някои палеонтолози, които изразяват съжаление, че тези екземпляри постъпват в частни колекции, отбелязва АФП.
    
„САЩ са единствената страна в света, където фосили от този тип се считат за частна собственост", каза за AФП преди търга Касандра Хатън от „Сотбис". „Ако сте собственик на земята, вие сте собственик на фосила и имате право да го продадете. Затова, ако искате динозавър, това е единственото място, където можете да си купите“, обясни тя.
 
Предишният рекорд за фосил, продаден на търг, се държеше от Апекс – стегозавър, закупен за 44,6 милиона щатски долара през 2024 г. от милиардера и мениджър на хедж фондове Кен Грифин. В момента Апекс може да бъде разгледан в Природонаучния музей в Ню Йорк, отбелязва АФП.

Източник: БТА/Теодора Славянова    
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