Какво представлява паразитът Cyclospora и как да се предпазим

Cyclospora cayetanensis е микроскопичен паразит, който причинява циклоспориаза - чревна инфекция с тежка водниста диария, коремни спазми и умора, като симптомите могат да продължат седмици или дори месеци без лечение.

Огнището в САЩ вече е засегнало хиляди хора, като здравните власти разследват множество случаи, най-вероятно свързани със замърсени пресни плодове, зеленчуци и вода, без засега да е установен единен източник.

Най-добрата защита е безопасността на храните още при производството, тъй като измиването на плодовете и зеленчуците намалява, но не елиминира риска. Единственият надежден начин за унищожаване на паразита е термична обработка на храната до поне 70°C.

Хиляди случаи на заразяване с паразита Cyclospora се разследват в Съединените щати, което отново поставя въпроси откъде идва инфекцията, как попада в хранителната верига и как потребителите могат да се предпазят.

Огнището вече е засегнало хиляди хора в цялата страна и е довело до разследвания от страна на щатските здравни власти, американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и Администрацията по храните и лекарствата (FDA). Макар разследващите все още да не са установили един-единствен източник на всички случаи, експертите посочват, че паразитът най-често се свързва със замърсени пресни плодове и зеленчуци, както и със замърсена вода.

Във вторник CDC съобщи, че е получила информация за 1645 потвърдени вътрешни случая на циклоспориаза и че разполага с данни за над 5100 случая, които все още подлежат на допълнителен анализ, за да се потвърди, че става дума за заболяване, придобито на територията на САЩ.

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Какво представлява паразитът Cyclospora?

Cyclospora cayetanensis е микроскопичен паразит, който причинява циклоспориаза - чревно заболяване, известно най-вече със силната водниста диария, която понякога се описва като „експлозивна“.

Според CDC симптомите обикновено се появяват около седмица след консумация на замърсена храна или вода, въпреки че инкубационният период може да варира от два дни до две седмици. Сред останалите симптоми са коремни спазми, подуване, гадене, умора, загуба на апетит и отслабване.

За разлика от много други причинители на хранителни отравяния, Cyclospora има необичаен жизнен цикъл. Паразитът инфектира тънките черва и може да предизвика симптоми, които продължават седмици, а понякога и месеци, ако не бъде лекуван. Оплакванията често отслабват и след това се появяват отново - особеност, която отличава циклоспориазата от повечето други стомашно-чревни инфекции.

Здравните власти предупреждават, че паразитът се открива трудно, тъй като много от стандартните лабораторни изследвания не го търсят автоматично. При пациенти с продължителна диария може да се наложат специализирани тестове за потвърждаване на диагнозата.

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Откъде идва паразитът Cyclospora?

Cyclospora е паразит, който се съдържа в човешките изпражнения и се разпространява чрез храна или вода, замърсени с инфектирани фекалии. Според FDA хората са единственият известен гостоприемник на Cyclospora cayetanensis.

„Истината е, че защитата срещу циклоспориазата не зависи основно от поведението на потребителите. Това е въпрос на безопасност на храните и ефективен контрол“, коментира пред Newsweek д-р Тайлър Евънс, основател и главен изпълнителен директор на Wellness Equity Alliance.

„Проблемът възниква още във фермите - във водата, използвана за напояване и измиване, в санитарните условия за хората, които събират реколтата, както и в системите за инспекции и проследяване, които трябва да откриват замърсените партиди, преди да стигнат до магазините. Когато тези системи работят, хората изобщо не трябва да мислят за циклоспориазата. Когато са недофинансирани, започваме да пишем статии, които съветват хората да мият по-внимателно марулята си - а това не е решение, а заместител на истинската превенция“, казва той.

Паразитът представлява особено предизвикателство за безопасността на храните, тъй като обикновено не се предава директно от човек на човек. Cyclospora трябва да престои поне една до две седмици в околната среда, преди да стане заразна. Това означава, че замърсяването обикновено става още преди храната да достигне до потребителите - чрез вода за напояване, вода за измиване или лоши санитарни условия по време на прибирането и обработката на реколтата.

Експертите предупреждават, че най-уязвими са пресните плодове и зеленчуци, тъй като често се консумират сурови. Предишни огнища на циклоспориаза в САЩ са били свързвани с кориандър, босилек, малини, микс от листни салати, пакетирани салати, снежен грах и пресен зелен лук.

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Какво се знае за настоящото огнище в САЩ?

В момента федералните и щатските власти разследват няколко групи случаи на заразяване с Cyclospora в различни части на страната.

Във вторник CDC съобщи, че е получила информация за над 1600 потвърдени вътрешни случая на циклоспориаза и разполага с данни за повече от 5100 случая, които все още се анализират, за да се установи дали заболяването е придобито на територията на САЩ.

Щатът Мичиган се е превърнал в епицентър на огнището, като там е отчетен необичайно голям ръст на случаите в сравнение с обичайните нива. Повишен брой заболели има и в Охайо, Ню Йорк и други щати.

Разследващите проверяват дали част от огнищата имат общ хранителен източник, но засега не е установен единен причинител за всички случаи в страната.

Според специалистите подобни огнища са особено трудни за разследване, защото между заразяването и появата на симптомите може да мине сравнително дълъг период. Когато пациентите се разболеят, често не могат да си спомнят какво точно са консумирали една или две седмици по-рано. Освен това продукция от различни ферми често се смесва, преди да достигне до магазините, което допълнително затруднява проследяването на източника.

Първоначалните данни от някои разследвания сочат, че в определени райони вероятен източник могат да бъдат листните зеленчуци, но здравните власти подчертават, че проверките продължават.

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Как да се предпазим?

CDC препоръчва пресните плодове и зеленчуци да се измиват обилно под течаща вода и да се спазва добра хигиена при приготвяне на храната. Експертите обаче подчертават, че само измиването не може напълно да елиминира Cyclospora.

„Измиването на плодовете и зеленчуците намалява риска и определено си заслужава. Но Cyclospora е защитена от здрава външна обвивка, която се задържа по неравностите на листните зеленчуци и фините власинки на горските плодове. CDC ясно посочва, че стандартните химически дезинфектанти и препарати за измиване не могат да я унищожат“, казва д-р Евънс.

Той допълва, че накисването в оцет или използването на специални препарати за измиване на продукти също не са надеждно решение.

„Измиването намалява риска, но не го премахва. Топлинната обработка го прави. Готвенето до вътрешна температура от 70°C е единственият надежден начин за унищожаване на паразита. Именно затова почти всички документирани огнища са свързани с храни, които се консумират сурови“, обяснява той.

Експертите отбелязват още, че плодове с дебела кора - като банани, портокали и авокадо - обикновено крият по-нисък риск, тъй като външната им обвивка се изхвърля преди консумация. Термичната обработка на плодове, зеленчуци и подправки, когато това е възможно, също значително намалява риска от инфекция.

В крайна сметка специалистите по обществено здраве са единодушни, че най-ефективната защита срещу циклоспориазата започва много преди храната да достигне до потребителите. Макар хората да могат да предприемат определени предпазни мерки, най-важна остава безопасността при земеделското производство, използването на чиста вода и ефективните системи за контрол и инспекция на храните.