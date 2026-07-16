Тревога в Европа заради опасен азиатски бръмбар

О пасният смарагдов ясенов бръмбар, произхождащ от Азия и унищожил милиони дървета в Северна Америка, беше открит за първи път на територията на Европейския съюз – в Унгария и Словакия.

Словашките власти съобщиха, че този месец са открили 18 екземпляра в района на Стреда над Бодрогом.

В Унгария два възрастни бръмбара са били уловени още през юни в гора край границата с Украйна.

Унгарската агенция по безопасност на храните определи вредителя като „един от най-опасните за ясеновите дървета“, който вече е причинил огромни щети в САЩ, Канада и части от Източна Европа.

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Властите разполагат допълнителни капани и засилват наблюдението, за да ограничат разпространението му.

Унгария настоява въпросът да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на министрите на земеделието на ЕС.

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„Осъзнаваме сериозността на ситуацията и правим всичко възможно, за да предотвратим трайното установяване на този вредител в Унгария и превръщането му в проблем за растителното здраве на целия Европейски съюз“, заяви министърът на земеделието Саболч Бона.