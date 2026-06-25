„Славия“, ЦСКА и „Левски“ с благотворителен мач в помощ на пострадалите и семействата на загиналите край Ямбол

„Левски“ и ЦСКА откликнаха на инициативата на „Славия“ за организиране на благотворителен футболен мач в подкрепа на семействата на жертвите и пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Това съобщиха от столичния клуб.

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Трагичният инцидент отне живота на двама малки футболисти от Академията на „Славия“, родени през 2017 година, както и на бащата на едно от децата.

Катастрофата стана в сряда на 290-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. При нея още двама души са били тежко ранени и остават под лекарско наблюдение.

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В знак на съпричастност към близките на загиналите и в подкрепа на пострадалите, трите столични клуба ще се обединят в благотворителна инициатива, която има за цел не само да събере средства, но и да насочи общественото внимание към проблема с пътната безопасност.

Мачът ще се проведе на 22 юли от 18:30 часа на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Форматът предвижда вторият отбор на „Славия“ да изиграе по едно полувреме срещу дубъла на „Левски“ и срещу третия състав на ЦСКА, които участват в Югозападната Трета лига.

Организаторите искат да отправят ясен призив за прекратяване на войната по пътищата и за по-строг контрол върху качеството и безопасността на пътната инфраструктура в България.

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Билетите за благотворителната среща ще бъдат на символична цена, а по време на двубоя деца от школата ще обикалят трибуните със специално запечатани дарителски кутии, в които зрителите ще могат да направят допълнителни дарения.

Всички събрани средства ще бъдат преброени от специално сформирана комисия, след което ще бъдат предоставени на семействата на загиналите и пострадалите при тежкия пътен инцидент.

От „Славия“ съобщиха, че клубът ще открие специална дарителска банкова сметка, по която всеки желаещ ще може да окаже финансова подкрепа на засегнатите семейства.