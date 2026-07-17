България

Лято с неочаквани обрати: Къде уикендът започва със слънце и завършва с бури

Динамично лятно време ни очаква през следващите дни, като температурите ще продължат да се покачват, но на много места слънцето ще отстъпи пред внезапни валежи и гръмотевици

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 юли 2026, 06:31
Лято с неочаквани обрати: Къде уикендът започва със слънце и завършва с бури
Лятото е в разгара си   
Източник: iStock/GettyImages

Д инамично лятно време ни очаква през следващите дни, като температурите ще продължат да се покачват, но на много места слънцето ще отстъпи пред внезапни валежи и гръмотевици.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над Централна България ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще доближи средната стойност.

В петък преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 31°.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 17 юли
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 17 юли Източник: НИМХ

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, по-интензивни в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще е слаб североизточен, по най-високите части умерен, от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие ще бъде с краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток-изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1 бал, по крайния северен участък от крайбрежието до 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 4 мин. и залязва в 21 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 57 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 32 мин. и залязва в 22 ч. и 57 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.

В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури - между 33° и 38°, по Черноморието ще се задържат между 26° и 30°. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще бъде слаб.

В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В източната половина от страната вятърът ще остане югоизточен, в Северна постепенно ще се обръща от запад, все още ще е слаб. В Горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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Лято с неочаквани обрати: Къде уикендът започва със слънце и завършва с бури

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