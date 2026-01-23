Глобалната заплаха, по-смъртоносна от рак, която никой в Давос не признава

Т ази седмица в Давос бяха отправени предупреждения, че антимикробната резистентност (AMR) може да се превърне в по-смъртоносна глобална заплаха от рака, като експерти предупредиха, че светът се движи към предотвратима криза, която не получава необходимото внимание, пише Newsweek.

По време на изказване в Frontiers Science House Ванина Лоран Ледрю, директор „Обществено здраве и правителствени въпроси“ в Institut Merieux и bioMerieux, заяви, че AMR е на път да се превърне в следващата пандемия, с потенциал да убие повече хора от рака до 2050 г., ако правителствата не предприемат действия.

„Една критична точка, която ме тревожи изключително много, е това, което аз наричам следващата пандемия, подпомогната от общественото недоверие“, каза Ледрю.

„Това е COVID-19 пред очите ни, но под формата на антимикробна резистентност. По същество антимикробната резистентност, или инфекциите, придобити вследствие на лекарствена устойчивост, ще убиват повече хора от рака до 2050 г. Говори ли някой за това в Давос? Никой не говори за него“, заяви тя.

В прессъобщение Frontiers, научното издателство зад Science House, добави: „Пандемията от антимикробна резистентност ще убие повече хора от рака до 2050 г., а никой в Давос не говори за това“.

Коментарите на Ледрю бяха подкрепени от Питър Сандс, изпълнителен директор на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, както и от Адел Джеймс, съосновател и главен технологичен директор на Phagos, които засилиха призива ѝ за действия и глобална координация, предупреждавайки, че AMR може да се ускори, докато фокусът на световните лидери остава насочен другаде.

Думите на Ледрю последваха сесията „Дивидентът от доверието в науката: насърчаване на иновациите и внедряването“, по време на която участниците изразиха опасения относно спада на общественото доверие в данните и науката. Според тях тази тенденция подкопава процеса на вземане на политически решения, което в случая с AMR може да доведе до по-бавно прилагане на доказани решения и до по-голям брой смъртни случаи.

„AMR е пандемия със 100% вероятност“, каза Сандс. „Тя със сигурност ще се случи. Тя вече се случва. И въпреки това не успяхме да мобилизираме значителни ресурси, за да я ограничим“.

Въпреки прогнозирания човешки отпечатък на AMR, говорителите отбелязаха, че темата е получила малко обществено внимание в рамките на по-широката програма на форума в Давос.

Джеймс добави: „AMR е огромен, наистина огромен проблем и някои хора я описват като тиха пандемия. Затова е чудесно, че съществува пространството Frontiers Science House, за да се обсъжда това в Давос и в сърцето на мястото, където най-важните хора вземат решения. И това е първата голяма стъпка към справяне с проблема в корена му“.

Сред участниците в дискусията за AMR бяха Флеминг Кондрасен, главен научен директор на фондация Novo Nordisk; Джон Шуунби, глобален главен медицински директор на Swiss Re; и Стив Клемънс, главен редактор на списание The National Interest.

Тези говорители в частност посочиха възможни решения за очакваната пандемия. Сред тях са лекарства, базирани на бактериофаги – естествени хищници на бактериите – като обещаваща възможност за инфекции, които вече не се повлияват от антибиотици.

Те обаче предупредиха, че само нови лекарства не могат да решат кризата с AMR, която трябва да бъде управлявана във времето чрез политики и здравни системи, поставящи акцент върху правилното хранене, хигиенните практики и ежедневното поведение, ограничаващо разпространението.

Броят на новите случаи на рак непрекъснато нараства, като се очаква до 2050 г. да има 30,5 милиона нови случая. На фона на предупрежденията на учените, че AMR може да изпревари рака като водеща причина за смърт в рамките на едно поколение, експертите в Давос заявиха, че заплахата е ясна, но се опасяват, че без спешно внимание светът отново може да изчака твърде дълго, преди да действа.