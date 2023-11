Григор Димитров излиза днес срещу Новак Джокович в спор за титлата в Париж

Г ригор Димитров ще опита да спечели втората "Мастърс" титла в кариерата си, а за целта ще трябва да мине през световния №1 Новак Джокович. Двамата излизат от 16:00 часа българско време в неделя в спора за трофея в Париж.

Първата ни ракета и сърбинът имат общо 12 мача помежду си, като Димитров има една победа. Тя дойде през 2013 година на Мастърс турнира в Мадрид.

Una final que, perfectamente, podría haberse dado hace 7-8 años. Y, la verdad, que no nos puede encantar más. Novak Djokovic vs Grigor Dimitrov Creo que no podríamos pedir por una final mejor, ya que el búlgaro viene en un estado de confianza brutal con un Nole que sigue… pic.twitter.com/rTcQHYTO0p

Джокович е в серия от девет поредни успеха срещу българина, последният от които дойде този сезон в Рим, където Ноле надделя 6-3, 4-6, 6-1. Двамата премериха сили и на Aустрелиън Оупън, където сърбинът победи със 7-6(7), 6-3, 6-4.

Григор и Джокович имат и две срещи в зала „Берси“. През 2016 година световният №1 се наложи с 4-6, 6-2, 6-3, а през 2019 елиминира Димитров на полуфинал със 7-6(5), 6-4.

Novak Djokovic vs Grigor Dimitrov



Paris Masters Final 2023



Their first-ever singles final against each other at age 36 and age 32 pic.twitter.com/xzSLyeTIN3