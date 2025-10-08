Свят

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик

8 октомври 2025, 06:54
Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор
Източник: AP/БТА

Ш ведската активистка Грета Тунберг заяви, че тя и други задържани от флотилията за Газа са били подложени на изтезания в израелския затвор, в който са били държани, предаде Ройтерс.

Тунберг каза на пресконференция в Стокхолм, че тя и другите задържани са били „отвлечени и изтезавани“ от израелската армия.

Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Грета Тунберг и българи

Тя отказа да даде повече подробности, но добави, че не е имала достъп до чиста вода и че на другите задържани е бил отказан достъп до жизненоважни лекарства.

„Лично аз не искам да споделям какво съм преживяла, защото не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: „Грета е била подложена на изтезания”, защото това не е същината на историята”, каза Тунберг и добави, че това, на което са били подложени задържаните от флотилията за Газа, бледнее в сравнение с това, което хората в Газа преживяват всеки ден.

Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

Израелското министерство на външните работи многократно е отричало задържаните да са били малтретирани.

„Всички задържани са имали достъп до вода, храна и тоалетни; не им е бил отказан достъп до адвокат и всичките им законни права са били напълно спазени“, заяви миналата седмица говорител на външното министерство.

Тунберг беше част от флотилия, която се опита да достигне до Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към тежкото положение в анклава, където по-голямата част от жителите са прогонени от домовете си и според ООН гладът е повсеместен.

Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи

Тунберг беше задържана заедно с още 478 души от флотилията и изгонена от Израел в понеделник.

Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик, от който се облагодетелства палестинската военна групировка „Хамас“. През юни Тунберг беше задържана при подобен опит да бъде пробита израелската морска блокада на Газа.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Грета Тунберг Израел затвор изтезания флотилия
