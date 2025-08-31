Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус

П од мотото „Когато светът мълчи, ние отплаваме“, флотилия, натоварена с хуманитарна помощ, водена от шведската активистка Грета Тунберг, днес трябва да отплава от Барселона в опит да „прекъсне незаконната блокада на Газа“, съобщиха организаторите.

Лодките, чийто брой не е уточнен, ще отплават от каталунското пристанище, за да „отворят хуманитарен коридор и да сложат край на продължаващия геноцид срещу палестинския народ“, според организаторите на тази инициатива, наречена Глобална Сумудска флотилия.

Greta Thunberg is setting sail on her third moral narcissist flotilla campaign to Gaza.



Clearly, she really misses those kosher turkey sandwiches on challah provided by the IDF.



pic.twitter.com/sU5j5QLSI4 — The Persian Jewess (@persianjewess) August 30, 2025

„Това ще бъде най-голямата мисия за солидарност в историята“, с „повече хора и повече лодки, отколкото всички опити за достигане до Газа взети заедно“, каза бразилският активист Тиаго Авила в Барселона.

Очаква се към тази флотилия да се присъединят „десетки“ допълнителни лодки, които ще отплават от Тунис и други средиземноморски пристанища на 4 септември, а едновременни действия „в знак на солидарност с палестинския народ“ ще бъдат организирани в 44 държави, написа в Инстаграм в началото на август Грета Тунберг, член на управителния комитет на Глобалната сумудска флотилия. „Мисия като тази не би трябвало да съществува“, каза още шведската активистка.