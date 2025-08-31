Свят

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Очаква се към тази флотилия да се присъединят „десетки“ допълнителни лодки, които ще отплават от Тунис

31 август 2025, 13:40
След атаката срещу АЕЦ

След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност
Израел удари

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан
Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество

Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество
Необичайно дълга визита - Путин пристигна в Китай за срещата на ШОС

Необичайно дълга визита - Путин пристигна в Китай за срещата на ШОС
Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс

Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс
Бури опустошиха Северна Италия - щети в Ломбардия и Пиемонт

Бури опустошиха Северна Италия - щети в Ломбардия и Пиемонт
Тръмп ще нареди удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на изборите в САЩ

Тръмп ще нареди удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на изборите в САЩ
Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус

Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус

П од мотото „Когато светът мълчи, ние отплаваме“, флотилия, натоварена с хуманитарна помощ, водена от шведската активистка Грета Тунберг, днес трябва да отплава от Барселона в опит да „прекъсне незаконната блокада на Газа“, съобщиха организаторите.

Лодките, чийто брой не е уточнен, ще отплават от каталунското пристанище, за да „отворят хуманитарен коридор и да сложат край на продължаващия геноцид срещу палестинския народ“, според организаторите на тази инициатива, наречена Глобална Сумудска флотилия.

„Това ще бъде най-голямата мисия за солидарност в историята“, с „повече хора и повече лодки, отколкото всички опити за достигане до Газа взети заедно“, каза бразилският активист Тиаго Авила в Барселона.

Очаква се към тази флотилия да се присъединят „десетки“ допълнителни лодки, които ще отплават от Тунис и други средиземноморски пристанища на 4 септември, а едновременни действия „в знак на солидарност с палестинския народ“ ще бъдат организирани в 44 държави, написа в Инстаграм в началото на август Грета Тунберг, член на управителния комитет на Глобалната сумудска флотилия. „Мисия като тази не би трябвало да съществува“, каза още шведската активистка.

Източник: БГНЕС    
Грета Тунберг Газа Хуманитарна помощ Флотилия Блокада Палестинци Геноцид Солидарност Активисти Барселона
Последвайте ни

По темата

Протест на

Протест на "Възраждане" пред ВМЗ Сопот срещу Урсула фон дер Лайен

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Военни и хеликоптер

Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила

"Хамас" потвърди смъртта на Мохамед Синуар - един от лидерите си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кои са най-редките и скъпи автомобили в света

Кои са най-редките и скъпи автомобили в света

carmarket.bg
Огромен пожар се разгоря край София
Ексклузивно

Огромен пожар се разгоря край София

Преди 18 часа
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Ексклузивно

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 15 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Ексклузивно

Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 1 ден
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Ексклузивно

Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 16 часа

Виц на деня

– Мило, сега като сме женени, ще започнеш ли да слушаш какво казвам? – Да… но не обещавам, че ще го помня!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна опровергава руските военни твърдения

Украйна опровергава руските военни твърдения

Свят Преди 36 минути

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия

На прага на есента: Какво време ни очаква през септември

На прага на есента: Какво време ни очаква през септември

България Преди 3 часа

"За любителите на ветровите спортове времето е много подходящо в момента", заяви климатологът Христо Попов

<p>Знаете ли кого почитаме днес? Историите на двама велики светци&nbsp;</p>

Животът и мъченичеството на Св. Киприян - пример за вяра

Любопитно Преди 3 часа

Той е роден в 210 г. в заможно езическо семейство в град Картаген

Турски гражданин загина при катастрофа край Враца

Турски гражданин загина при катастрофа край Враца

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал минути след 8:00 ч. тази сутрин

<p>Тодор Тагарев с коментар за спекулациите около&nbsp;изграждането на нови&nbsp;военни заводи&nbsp;у нас</p>

Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като "руска пропаганда"

България Преди 4 часа

България и сега е сред водещите производители на боеприпаси в Европа, каза той

<p>Си Цзинпин: Трябва да се подкрепяме</p>

Си Цзинпин пред арменския премиер: Китай и Армения трябва твърдо да се подкрепят взаимно

Свят Преди 5 часа

Той призова за сътрудничество в развиването на инициативата "Един пояс, един път"

След борба с рака: Гордън Рамзи призова - "ползвайте слънцезащитен крем"

След борба с рака: Гордън Рамзи призова - "ползвайте слънцезащитен крем"

Свят Преди 5 часа

Звездният готвач сподели откровено за здравословния си проблем в публикация в Instagram

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

България Преди 5 часа

Видът е инвазивен и заплашва флората и фауната

Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

България Преди 6 часа

Силният вятър в района се разразил за секунди

<p>Генералният секретар на Съвета на Европа е приет в болница, ето защо</p>

Генералният секретар на Съвета на Европа е приет в болница

Свят Преди 6 часа

Петдесет и три годишният швейцарец е генерален секретар на организацията от септември миналата година

Израел идентифицира тялото на заложник, върнат от Газа

Израел идентифицира тялото на заложник, върнат от Газа

Свят Преди 7 часа

При операцията бяха намерени телата на двама заложници

<p>Премиерът Желязков и&nbsp;Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот</p>

Премиерът Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот

България Преди 7 часа

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Свят Преди 8 часа

Техеран остава непреклонен пред американските санкции, атаките срещу ядрените му обекти или механизма "snapback"

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Любопитно Преди 8 часа

По време на разкопки в Националния парк Хипос археолози се натъкнаха на мозайка на 1600 години с надпис: „Мир на старейшините“

"Става все по-зле": Провалът на Германия с наркотиците

"Става все по-зле": Провалът на Германия с наркотиците

Свят Преди 8 часа

В Кьолн голямата част от парите се изразходва за полицейски репресии

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Любопитно Преди 8 часа

Сигналът е източник на спекулации в общността на „извънземните са там някъде“, и не без причина

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Омъжи се най-богатата принцеса в Европа

Edna.bg

Развеждат ли се Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс?

Edna.bg

Илиан Илиев: Футболистите трябва да разберат, че на терена играят за България

Gong.bg

Фиорентина и Ювентус проявяват интерес към Себайос

Gong.bg

Военнослужещи от Сухопътните войски и "Кугър" се борят с пожара в Рила

Nova.bg

Пожар пламна на сметището в Цалапица

Nova.bg