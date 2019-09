М ладата екоактивистка Грета Тунберг бе удостоена с наградата за почтен начин на живот (Right Livelihood Award), известна и като Алтернативна Нобелова награда. Тя се връчва за 40-та поредна година от шведска фондация, предаде БТА.

Лауреатите на наградата бяха обявени по време на пресконференция в Швеция. Международно жури определи четирима победители, които ще получат по 1 милион шведски крони или 94 000 евро.

Грета Тунберг е отличена като "вдъхновител и носител на политическите искания в полза на спешни действия за климата, съобразени с научните данни".

Журито отбелязва, че решимостта на младото момиче да не се примирява с надвисналата климатична катастрофа, вдъхновява милиони нейни връстници да надигнат глас и да настояват за незабавни мерки за климата.

Останалите победители са:

Защитничката на правата на човека Аминату Хайдар от Западна Сахара. Тя е наградена за „своите непоколебими ненасилствени действия в търсене на справедливост и самоопределение за хората от Западна Сахара“.

JUST RELEASED: #RightLivelihoodAward Laureate Amy Goodman interviewed her now-fellow Laureate @AminatouHaidar back in 2014.



Watch the interview at @democracynow to learn how she has been peacefully resisting the Moroccan opposition of #WesternSahara ➡️ https://t.co/eCvJ1BK5u1 — Right Livelihood Foundation (@rightlivelihood) September 25, 2019

Адвокатката Го Цзянмей става носител на наградата за своята "новаторска и упорита дейност в защита на правата на жените в Китай". Тя е един от най-известните адвокати в областта на правата на жените в Китай. През цялата си кариера Го помага на хиляди жени в неравностойно положение да получат достъп до правосъдие.

#RightLivelihoodAward Laureate Guo Jianmei 🇨🇳 is the public interest lawyer who has fought for justice for women for over 30 years. Congratulations for her inspiring work in defending #WomensRights in #China!



Learn more ➡️ https://t.co/MTHfmDuCLK #AlternativeNobel pic.twitter.com/dG4shnSub1 — Right Livelihood Foundation (@rightlivelihood) September 25, 2019

Сдружението "Яномами Хутукара" и говорителят му Дави Копенава получават отличието "за мъжество и решимост в борбата за защита на горите и биоразнообразието в Амазония, земите и културата на коренните народи".

This year's #RightLivelihoodAward winner, Davi Yanomami, on his fears for the uncontacted Yanomami whose lands are being invaded by illegal gold miners:https://t.co/rkuysmYIBr@rightlivelihood #AlternativeNobel pic.twitter.com/e7Zsh3rwqI — Survival International (@Survival) September 25, 2019

Международното жури разгледа 142 номинации от 59 държави. Парите, които ще получат лауреатите, са предназначени за подпомагане на работата им, а не за лична употреба.

Алтернативната Нобелова награда е създадена през 1980 г. от шведския филантроп с германски произход Якоб фон Юкскюл, който става депутат от групата на Зелените в Европейския парламент след отказа на фондация "Нобел" да създаде награда за екология и развитие.

Призът се присъжда всяка година на личности, организации и представители на обществени движения, които работят за решаване на най-острите проблеми на човечеството.

