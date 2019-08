С лед двуседмично прекосяване на Атлантическия океан с кораба „Малиция II” 16-годишната екоактивистка Грета Тунберг пристигна тази сряда в Ню Йорк.

В четири часа след обяд местно време корабът акостира на нюйоркското пристанище, на юг от Манхатън, носейки със себе си посланието „Обединени от науката”.

Шведското момиче, което се превърна в символ на протестите против климатични промени, бе поканено на срещата на върха на ООН по повод глобалното затопляне, която ще се проведе на 23 септември.

Грета произнесе кратка реч пред хилядите младежи, които се бяха стекли на място, за да я посрещнат.

„Тя е вдъхновение за всички нас и трябва да бъде така за всички останали млади хора”, казва 16-годишната Натали Суит, част от младежката организация 0 Hour, която се бори срещу климатичните промени.

„Тя е един от лидерите на нашето поколение”, добавя 16-годишната Рейчъл Лий.

На въпроса какъв съвет би дала на президента Доналд Тръмп Грета Тунберг отговори следното:

„Моля го да се вслуша в науката, защото очевидно не го прави. Ако никой не е успял да го убеди досега, то значи и аз няма да мога. Ще се концентрирам върху това да убедя хората”.

Welcome to New York, @gretathunberg!



The determination and perseverance shown during your journey should embolden all of us taking part in next month's #ClimateAction Summit.



We must deliver on the demands of people around the world and address the global climate crisis. pic.twitter.com/dGUZr9fFQM — António Guterres (@antonioguterres) 28 август 2019 г.

Finally here. Thank you everyone who came to see me off in Plymouth, and everyone who welcomed me in New York! Now I’m going to rest for a few days, and on Friday I’m going to participate in the strike outside the UN. pic.twitter.com/yZ9yJHh1lZ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 28 август 2019 г.

Now we sail up the Hudson River to North Cove Marina. Thank you to all that greeted us on the water!! pic.twitter.com/uDl9WMdOL1 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 28 август 2019 г.

