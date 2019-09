У ченици от района на Тихия океан и Австралия днес започнаха демонстрации с призив за действие срещу глобалното затопляне. Акциите са продължение на инициативата на Грета Тунберг "Петъци за бъдещето".

От Лондон и Ню Йорк до Пърт и Париж ученици ще пропуснат занятията си, за да участват в глобалната стачка, която се очаква да бъде най-голямата демонстрация в защита на климата в човешката история. Над 100 000 души вече излязоха на протест в Мелбърн, Австралия.

България също ще се включи в инициативата. Асеновград, Малко Търново, Варна и Плевен организират стачки от 18 ч. вечерта според сайта на глобалното събитие.

В стачките ще участват не само млади хора, но и различни трудови, хуманитарни и екологични организации, както и служители на едни от най-големите световни марки. Според Грета Тунберг в 139 държави са организирани около 4638 събития. Шведската ученичка в момента е в Ню Йорк преди срещата на върха на ООН по въпросите на климата, която ще се проведе на 23 септември. В нея ще участват над 100 световни лидери, сред които Еманюел Макрон и Ангела Меркел.

Най-много хора се очаква да се съберат в Ню Йорк, където над един милион ученици имат разрешение да пропуснат училище и да се включат в стачката. Кметът на града написа в Тутър, че подкрепя младите хора, защото „те са нашата съвест“.

Следващата координирана глобална стачка е предвидена за 27 септември по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

