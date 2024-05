Икономически "ядрен вариант": Готви ли се за война Китай?

Б ързото натрупване на стоки в Китай привлече вниманието на световната общественост и накара някои анализатори да предположат, че страната на президента Си Цзинпин се подготвя за война с Тайван, предава Newsweek.

„Изглежда, че Си е проучил наръчника със санкции, който Западът използва срещу Русия заради Украйна, и впоследствие е инициирал защитни мерки с дълъг срок на действие, за да затвори люковете на китайската икономика и да устои на подобен натиск“, заяви наскоро бившият ръководител на Службата за военноморско разузнаване Майкъл Студеман.

Китай твърди, че демократичен Тайван е негова територия, въпреки че управляващата в Пекин Китайска комунистическа партия никога не е управлявала там. Представители на САЩ смятат, че Си е инструктирал китайските сили да бъдат готови да нахлуят на острова до 2027 г., въпреки че мненията във Вашингтон са разделени относно тази заплаха.

Сред ресурсите, които се складират, е златото. Цените на златото достигнаха рекордно високи стойности през последните месеци, тъй като Китайската централна банка диверсифицира своите авоари, а потребителите се насочиха към сигурното убежище на фона на западащия фондов пазар и строгия капиталов контрол в страната.

През април Китайската народна банка увеличи златните си резерви за 18-ти пореден месец, като ги повиши с 5% в доларово изражение след 8% ръст през март.

Златните резерви винаги са били важна част от диверсифицираните международни резерви на Китай.

Лиу Пенгю, говорител на китайското посолство в САЩ, коментира пред Newsweek дали натрупването на запаси е знак за подготовка за война. „От дългосрочна и стратегическа гледна точка Китай динамично коригира разпределението на портфейла си от международни резерви, когато е необходимо, за да гарантира сигурността, ликвидността, запазването и поскъпването на международните резерви“, добавя той.

Тайван не е коментирал публично натрупването на запаси от страна на Китай.

Китайските покупки се разпростират и върху петрола. Вече като най-голям вносител в света, през миналата година Китай купи рекордните 11,3 млн. барела на ден. Това 10-процентно увеличение обаче дойде на фона на повишеното търсене на горива след края на строгите ограничения в Китай от времето на пандемията.

„Китай също така работи за намаляване на излагането си на потенциално хранително и енергийно ембарго, изграждайки стратегическите си петролни резерви и строейки въглищни електроцентрали с подновена жар“, казва Студеман. Той допълва, че Си очаква силен международен отзвук във връзка с евентуално нахлуване в Тайван и подготвя Китай да го преодолее.

