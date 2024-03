Означава ли това, че Китай се готви за война

Н ови сателитни снимки показват копие на сградата на президентството в Тайван, намиращо се във военна тренировъчна база във Вътрешна Монголия, в Китай, съобщава „Нюзуик”.

По-рано през март високопоставен американски адмирал заяви Комисията по въоръжените сили в Конгреса на САЩ, че Народната освободителна армия може да е готова да нахлуе в Тайван до 2027 г.

Китай смята Тайван за част от своята историческа територия, въпреки че Пекин не контролира пряко самоуправляващия се остров.

В същото време САЩ не признават официално съществуването на Тайван като държава, но имат закон за политическа, финансова и военна подкрепа за Тайпе. Все пак между двете страни няма договор за обща отбрана, който да задължава САЩ да защитят Тайван.

През септември 2022 г., запитан дали САЩ ще защитят демократично управлявания остров от Китай, президентът Джо Байдън отговори кратко и ясно с „да” и даде същия отговор, след като го попитаха, дали „американски мъже и жени биха защитили Тайван в случай на китайска инвазия?”.

Все пак при друг президент на САЩ реакцията на евентуална китайска инвазия в Тайван би могла да е съвсем различна.

„Всички индикации сочат, че Народната освободителна армия отговаря на директивата на президента Си Дзинпин да бъде готова да нахлуе в Тайван до 2027 г.”, заяви адмирал Джон Акуилино, командир на Индо-тихоокеанското командване на САЩ, пред Комитета по въоръжените сили на САЩ на 20 март.

„Въпреки че Китайската народна република твърди, че предпочита да постигне обединение чрез мирни средства, Си няма да се откаже от използването на сила”, подчерта Акуилино.

Все пак има надежда, че плановете за обединение на Китай с Тайван могат да се реализират и по мирен път.

Когато Байдън се срещна с китайския лидер в Сан Франциско миналата година, Си му казал да спре да въоръжава Тайван.

„САЩ трябва да предприемат реални действия, за да изпълнят ангажимента си да не подкрепят „независимостта на Тайван”, да спрат въоръжаването на Тайван и да подкрепят мирното обединение на Китай”, заявил Си по време на срещата, съобщи китайското външно министерство.

Индикации, че Китай може би се подготвя за война идват и от други посоки.

Китайските компании правят нещо рядко срещано от 70-те години на миналия век - създават на собствени армии от доброволци.

Най-малко 16 големи китайски фирми, включително частен млечен гигант, са създали бойни сили през последната година, според анализ на Си Ен Ен.

Тези звена, известни като отдели на Народните въоръжени сили, са съставени от цивилни, които запазват редовните си работни места. Те действат като резервна и спомагателна сила за китайската армия, най-голямата в света, и са на разположение за мисии, вариращи от реагиране на природни бедствия и подпомагане поддържането на „социалния ред” до предоставяне на подкрепа по време на въоръжен конфликт.

