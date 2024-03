Любов по време на война: Китай отново посочи, че ще укрепва приятелството с Русия

К итай желае да работи с Русия за насърчаване на нови механизми за сътрудничество и за укрепване на приятелството, заяви китайският външен министър Ван И на пресконференция в кулоарите на годишната сесия на парламента в Пекин, цитиран от Ройтерс.

Китай и Русия обявиха партньорство "без граници" през февруари 2022 г., когато руският президент Владимир Путин посети Пекин, броени дни преди да изпрати десетки хиляди войници в Украйна, припомня агенцията.

"Китай и Русия създадоха нов модел на отношения между големи страни, напълно различен от остарелия подход от времето на Студената война, основаващ се на принципите на неприсъединяване, неконфронтация и ненасоченост срещу трети страни", отбеляза Ван И, цитиран от Франс прес и ТАСС.

Министърът каза, че Пекин ще продължи да работи за мира и стабилността в света. "Изправен пред нестабилна и сложна международна обстановка, Китай решително ще бъде сила на мира, стабилността и напредъка в света", увери той.

Годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители (китайския парламент) е главното политическо събитие на годината в Китай, което по традиция дава възможност на правителството да представи в основни линии своята икономическа и дипломатическа политика.

Пресконференцията на Ван И се следи с особено внимание, за да се разбере каква е позицията на Китай по някои важни международни въпроси като войната в Украйна, китайско-американските отношения и отношенията между Пекин и Тайван.

Тези мерки срещу Русия ядосаха Китай

"Ние сме решително против всякаква хегемония и сплашване и твърдо отстояваме суверенитета, сигурността и интересите си от развиване на страната", подчерта китайският външен министър.

Китайско-американските връзки пострадаха в последните години поради противоречие по редица въпроси: отношенията с Тайван, търговията, съперничеството в областта на новите технологии, борбата за влияние в Азиатско-тихоокеанския регион, ситуацията в Южнокитайско море и правата на човека.

САЩ "обвиняват Китай под всякакъв претекст", заяви днес Ван И, в момент, когато напрежението между двете най-големи икономики в света остава високо. "Средствата за оказване на натиск върху Китай непрекъснато се обновяват, а списъкът с едностранни санкции непрестанно се разширява", отбеляза със съжаление той.

САЩ продължават да имат погрешна представа за Китай и все още не са изпълнили обещанията си въпреки постигнатия напредък след срещата на президентите Джо Байдън и Си Цзинпин през ноември миналата година, каза министърът.

China is willing to work with Russia to foster new drivers of cooperation and consolidate friendship, foreign minister Wang Yi told a news conference on the sidelines of an annual parliament meeting in Beijing. (Reuters)



China and Russia had declared a "no limits" partnership in… pic.twitter.com/GvTPyOcCI1