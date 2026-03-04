Подводница потопи ирански кораб край Шри Ланка

Н ай-малко 101 души са в неизвестност, а 78 са ранени след атака на подводница срещу ирански кораб край бреговете на Шри Ланка, съобщиха източници от военноморските сили и министерството на отбраната на Шри Ланка пред Reuters в сряда.

Военноморските сили на Шри Ланка са спасили най-малко 30 души на борда на потъващия кораб, съобщи външният министър на страната пред парламента.

Военноморските сили на Шри Ланка са изпратили спасителна мисия след сигнал за бедствие от иранския кораб, съобщи говорител на министерството на отбраната по-рано в сряда.

Министърът на външните работи Виджита Херат не даде повече подробности, но заяви, че Шри Ланка ще предприеме подходящи действия. Местните медии съобщиха, че корабът е съобщил за бедствие край бреговете на Гале в южната част на страната и че ранените са били приети в болница в Гале.