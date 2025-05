Догоните и Сириус: Африканското племе с древни познания за Космоса

В сърцето на Мали, в района на скалист масив, живее племето на Догоните - общност, чиито космологични представи и астрономически знания предизвикват интерес и дебати сред учени и изследователи от десетилетия.

Техните предания съдържат подробна информация за звездната система Сириус, включително за нейния невидим спътник Сириус B - бяло джудже, открито от западната наука едва през XIX век. Това знание, предавано устно от поколение на поколение, поставя много въпроси за произхода и точността на техните астрономически представи.​

Астрономически знания без телескопи

През 1930-те години френските антрополози Марсел Гриол и Жермен Дитерлен документират в своето изследване, че Догоните притежават знания за Сириус B, наричан от тях „По Толо“. Те описват тази звезда като изключително малка, тежка и с орбитален период от 50 години около Сириус A — характеристики, които съвпадат с научните данни за бялото джудже Сириус B, официално наблюдавано за първи път през 1862 г.

Освен това Догоните твърдят, че съществува и трета звезда в системата — „Ема Я“, за която съвременната астрономия все още няма потвърждение. Те също така имат знания за четирите основни спътника на Юпитер, пръстените на Сатурн и фазите на Венера. Тези познания са част от тяхната устна традиция и митология. ​

You won’t learn this in school about the Dogon people in West Africa who knew about the hidden star Sirius B for thousands of years and The Russian Space Agency and NASA got that knowledge from studying The Dogon. The Dogon came from Kemet (ancient Egypt) into West Africa and… pic.twitter.com/MmHQCWMkCh — Typical African (@Joe__Bassey) April 30, 2025

Космология и митология

В центъра на догонската космология стои богът-творец „Амма“, който създава вселената и първите живи същества - „Номмо“. Според преданията, Номмо са амфибийни същества, които пристигат от системата Сириус и предават знанията си на Догоните. Тези митове са интегрална част от тяхната културна идентичност и се предават чрез ритуали и церемонии, като фестивала „Сиги“, който се провежда на всеки 60 години. ​

Дебати и критики

Въпреки впечатляващите съвпадения между догонските предания и астрономическите факти, някои учени изразяват скептицизъм относно произхода на тези знания. Астрономът Карл Сейгън предполага, че информацията може да е била предадена на Догоните от западни изследователи, преди да бъде документирана от Гриол и Дитерлен.

The Dogon people of Mali celebrate spring with the Sigui ceremony, held once every 60 years. The rising of Sirius signals a time to honor death, rebirth, and the ancestors who brought agriculture and wisdom. Even stars have seasons. #LegendaryWednesday pic.twitter.com/OHUG1V79OE — Historium Unearthia (@HistoriumU) April 16, 2025

През 1991 г. антропологът Уолтър ван Бийк провежда полеви изследвания сред Догоните, но не успява да открие потвърждение на твърденията за познанията им относно Сириус B. Той отбелязва, че информацията може да е ограничена до определени членове на общността или да е резултат от културни взаимодействия с външния свят. ​

В статия на Иън Ридпат от 1977 г. се подлага на критичен анализ паралелът между догонските устни предания и модерната астрономия. Той изтъква, че нито една от посочените от Гриол и Дитерлен астрономически „факти“ не може да бъде потвърдена независимо от друг източник, освен самите етнографи. Ридпат поставя въпроса дали информацията за Сириус B не е била подсъзнателно или съзнателно подадена на Догоните от самите изследователи или от други европейци, които са посещавали региона по време на колониалния период.

Нещо повече, Ридпат отбелязва, че научните познания за Сириус B – неговата маса, плътност и орбита – вече са били известни в западната наука поне 50 години преди посещенията на Гриол в Мали. Това прави възможно, според Ридпат, Догоните да са били изложени на тези идеи преди да ги предадат на изследователите.