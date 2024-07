"Голяма победа. Горд съм, че съм американец!“: Замразиха процеса срещу Тръмп

В ърховният съд на САЩ постанови, че Доналд Тръмп се ползва с известен имунитет срещу съдебно преследване като бивш президент, предаде АФП. Това решение може да забави процеса срещу него за заговор за подмяна на изборите през 2020 г.

Решението с 6-3 гласа, разделено по идеологически линии, идва четири месеца преди изборите, на които Тръмп е кандидатът на републиканците да се изправи срещу демократа Джо Байдън.

Supreme Court Says Donald Trump Is Partly Shielded From Prosecution

The decision may effectively delay the trial of the case against the former president on charges of plotting to subvert the 2020 election. NY Timeshttps://t.co/dyqBNsOuqc