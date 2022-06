20 години затвор за светската дама Гислейн Максуел

Г ислейн Максуел, светската дама, която някога е общувала с кралски особи, президенти и милиардери, беше осъдена във вторник на 20 години затвор за това, че е помагала на финансиста Джефри Епстийн да извършва сексуални посегателства над малолетни момичета, съобщи Асошиейтед прес.

Строгата присъда е победа за група жени, които години наред се бориха за справедливост, след като предишното поколение прокурори не успя да накаже двойката.

Епстийн, който се самоуби през 2019 г., докато чакаше съдебен процес, е насилвал сексуално деца стотици пъти в продължение на повече от десетилетие, като е експлоатирал уязвими момичета на 14-годишна възраст.

Прокурорите твърдят, че той не би могъл да направи това без помощта на Максуел, негова дългогодишна спътница.

