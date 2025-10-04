Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Г ерманската полиция потвърди нов инцидент с дрон, при който е бил арестуван мъж, заподозрян, че е управлявал устройството в близост до летището във Франкфурт, съобщи Ройтерс.
Случаят е станал вчера сутринта, в същия ден, когато сигнал за дронове над летището в Мюнхен предизвика сериозна тревога за сигурността и доведе до временно прекъсване на полетите.
UAVs spotted over Munich Airport on the night of October 2–3 sparked panic in Germany, forcing a suspension of all flights.— Intel War Room (@IntelWarRoom) October 4, 2025
Traffic was diverted to Stuttgart, Nuremberg, Vienna and Frankfurt, while similar drone incidents last week shut down airports in Denmark and Norway. pic.twitter.com/YDRCENCmbH
На летище Франкфурт, което е най-голямото в Германия, не се е наложило полетите да се отменят, тъй като дронът е бил бързо обезвреден в забранената за летене зона, съобщи говорител на полицията пред ДПА.
По думите му няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия. Срещу него е започната административна процедура, а той може да бъде глобен.
"Не е необичайно частни дронове да летят незаконно над затвори, летища или военни обекти, за да правят забранени снимки", добави говорителят.
❗️ German police detained a 41-year-old Croatian man for flying a drone over Frankfurt Airport on Oct 3 morning. A probe is underway to determine his motives, per a leaked police report obtained by BILD.— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 4, 2025
In northern Germany, drones were spotted over an ammo depot in Jever on… pic.twitter.com/yE3CBlUwE6
Федералната полиция разполага със система за засичане на дронове на летището във Франкфурт, но пилоти и шофьори често съобщават за подобни летящи обекти в района.
След последните два последователни инцидента с дронове над летището в Мюнхен, германските власти обсъждат мерки за подобряване на сигурността по летищата в страната.