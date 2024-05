Г-7 иска да използва замразените руски активи в подкрепа на Украйна

Г -7 ще проучи начини за използване на бъдещите приходи от замразените руски активи в подкрепа на Украйна, заявиха финансовите ръководители на Групата на седемте индустриални демокрации, според проектоизявление, до което Ройтерс е получила достъп.

Г-7 замрази руски активи на стойност около 300 млрд. долара малко след като Москва нахлу в съседната страна през февруари 2022 г.

