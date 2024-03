Лойд Остин предупреди за война между Русия и НАТО, ако Украйна загуби

М инистърът на отбраната на САЩ Лойд Остин предупреди, е възможно въвличането на НАТО във война, ако Украйна бъде победена от нахлуващите руски сили, пише Newsweek.

Той говори по време на изслушване в ръководената от републиканците комисия по въоръжените сили на Камарата на представителите.

Остин обсъди неотдавнашното си отсъствие. Той беше хоспитализиран заради усложнения от операция на рак на простатата. Министърът на отбраната на САЩ прогнозира, че руският президент Владимир Путин няма да "спре", ако Москва спечели войната в Украйна.

Остин направи тези забележки, след като беше попитан за пакета от военна помощ за Украйна в размер на 60 млрд. долара, която Конгресът не одобри.

Въпреки значителната двупартийна подкрепа за помощта за Украйна, мярката е в застой на фона на поредица от партийни спорове относно сигурността на границите и други въпроси.

"Знаем, че ако Путин успее тук, той няма да спре. Той ще продължи да предприема по-агресивни действия в региона. И други лидери по света, други автократи, ще се окуражат от факта, че това се случва", каза Остин, цитиран от Newsweek.

По-късно Остин заяви, че балтийските страни - Латвия, Литва и Естония - са особено уязвими за бъдещите експанзионистични амбиции на Путин. И трите страни са членки на НАТО, което означава, че Русия по същество би обявила война на целия стратегически алианс, атакувайки която и да е отделна държава.

"Ако сте от балтийска държава, наистина се притеснявайте дали ще сте следващите. Те познават Путин, знаят на какво е способен... и честно казано, ако Украйна падне, наистина вярвам, че НАТО ще се изправи срещу Русия”, каза той.

