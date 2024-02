Швеция в НАТО: Кой има най-голяма полза от това

П рисъединяването на Швеция към НАТО променя военната ситуация в Северна Европа - особено в Балтийско море. Това съобщава Юлия Вешенбах, цитирана от Deutsche Welle .

Какъв ще бъде приносът на скандинавската страна към Алианса? И кой ще печели най-много от това?

Пристанището в южния шведски град Карлскруна. Една подводница стои във водата като гигантски кит и само малка част от нея се подава над повърхността. Отгоре се развява шведското знаме. Плавателният съд е част от флота, с който Швеция влиза в НАТО. Хората тук се гордеят с него, казва шефката на флотилията подводници Пола Валенбург.

Шведският подводен флот е "на световно ниво", казва тя и добавя, че той може да маневрира в тесни води, "но ние сме експертите в Балтийско море". "Познаваме региона отвътре така, както едва ли някой друг го познава", подчертава Валенбург пред АРД.

По-силен отбранителен Алианс

С Швеция към НАТО "се присъединяват" и нейните пет модерни подводници, които са специално конструирани за операции в Балтийско море. Особено във времената на руската агресивна война срещу Украйна това прави Алианса по-силен, убеден е Якоб Вестберг, професор в Шведския университет по отбрана в Стокхолм. Петте подводници може и да не са много като бройка, казва той, но "иначе само Германия и Полша имат подводници". По думите му не е напълно ясно дали полските могат да бъдат използвани. "А Германия има шест подводници. Така че това е почти удвояване на капацитета на НАТО в региона".

Наблюдението в Балтийско море е трудно - особено при самостоятелни операции. Затова и командирката на флотилията Валенбург и екипът ѝ се съсредоточават върху успешното бъдещо сътрудничество с Германия.

В крайна сметка подводниците не могат да покриват неограничена площ - било то при наблюдение или други военни операции. Съвместно обаче можем да възпираме по-успешно врага в този регион, казва Валенбург. Тя обаче все още не иска да разкрива детайли за предстоящото сътрудничество.

Важна част от геополитическия пъзел

И през последните години Швеция работи в много тясно сътрудничество с НАТО, макар и не като член на Алианса. АРД припомня, че след руското нахлуване в Украйна преди две години Швеция подаде молба за членство заедно с Финландия. Въпреки това Стокхолм беше принуден да води дълга битка, за да получи съгласието на Турция и Унгария.

Ето, че вече и последното препятствие беше преодоляно и Швеция вече има зелена светлина от всички членки на Алианса. Не само подводниците и силните военноморски и военновъздушни сили на Швеция ще са от полза за НАТО. Страната е и важна част в геополитическия пъзел на Алианса, обяснява Якоб Вестберг пред АРД. Сега планирането на регионалната отбрана на НАТО ще бъде много по-лесно - след като се вземат предвид всички ресурси и територията на Швеция.

