Франция: Великденското примирие на Путин беше рекламен трик за ухажване на Тръмп

В еликденското примирие между Русия и Украйна е било „операция за очароване“ с цел да се повлияе на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, заяви във вторник френският министър на външните работи. Това предаде Politico .

Жан-Ноел Баро каза пред телевизионния канал FranceInfo, че временното прекратяване на огъня, обявено от руския президент Владимир Путин в събота — и което Киев обвини Москва, че е нарушила незабавно и многократно — е било единствено за пред света.

"#Putin’s Easter pseudo-ceasefire was a publicity stunt to woo #Trump, #France says" - #Ukraine #Russia https://t.co/20ctrj3VXj