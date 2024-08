Франция се готви да се сбогува с иконата на френското кино Ален Делон

Д ен след смъртта на Ален Делон, почетен масово отвъд пределите на страната - от Италия до Япония, Франция се готви да се сбогува с една от иконите на френското кино в света, предаде АФП.

Трите му деца - Антони, Анушка и Ален-Фабиен Делон, ще трябва да се погрижат за организацията на погребението на легендата на седмото изкуство.

В неделя те се съгласиха да обявят смъртта на Ален Делон пред АФП в съвместно изявление след месеци на спорове относно медицинските грижи за баща им.

