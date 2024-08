Любов и съперничество: Пътят на френската суперзвезда Ален Делон

Н а 88-годишна възраст почина суперзвездатa от златната ера на френското кино - Ален Делон.

През януари той беше на първите страници на вестниците - но не заради болест, нов филм или късен брак. Последният трагичен акт в живота на Делон, който се разгръща в медиите пред публика, разкъсвана между ужас и очарование, е разпадането на семейството му.

Трите му деца се бореха за бащината любов, пише BBC.

“Птиците се крият, за да умрат. Големите зверове го правят под пълната светлина на прожекторите“, гласеше първият ред на дълга статия във вестник Le Monde, посветена на сагата.

Според вестника това е история с всички елементи на гръцката драма - разделено семейство, рушащо се имение, което някога е било сцена на славни празненства. И най-вече един страдащ герой, който се е сблъскал с демоните на собственото си бурно минало.

За французите Делон е най-добрият grand fauve (голям звяр - в буквален превод от френски. ез. - бел.ред.) в киното, който омагьосва и съблазнява в Европа през 60-те години на миналия век, участвайки в хитове като “Леопардът” и “Роко и неговите братя”.

В продължение на десетилетия таблоидите следят неговата кариера и не по-малко интересния му любовен живот.

Знаели, че актьорът има три деца - двама сина и една дъщеря - от две различни жени, както и трети син, който не е признат и вече е мъртъв. Но това, което откриват, е травмата в сърцето на семейство Делон, тъй като оцелелите деца излагат взаимните си претенции пред медиите в поредица от обиди, обвинения, съдебни дела и тайни записи.

Най-напред Антъни Делон, 59-годишният син на актрисата Натали Делон, даде интервю за Paris-Match, в което обвини по-малката си полусестра Анушка в “лъжа“ и “манипулация“, защото е скрила резултатите от когнитивните тестове на баща им.

33-годишната Анушка, дъщеря на холандския модел Розали ван Бримен, контраатакува в изявление, публикувано от нейния адвокат, в което твърди, че Делон “не може повече да понася агресивността на сина си, който постоянно му натяква, че е стар“.

