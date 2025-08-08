Свят

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Рим е един от водещите кандидати за домакинство на историческата среща между САЩ и Русия

8 август 2025, 14:28
С рещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп може да се състои още следващата седмица.

Два източника, запознати с преговорите, съобщиха пред Fox News, че срещата може да се проведе още този понеделник, като Рим е сред обсъжданите възможни места.

Ако срещата бъде отложена за по-късен момент от седмицата, Рим все още остава възможност, но се разглеждат и други страни в Европа и извън нея.

Срещата все още може да не се осъществи, тъй като украинският президент Володимир Зеленски е уведомил САЩ, че няма да прави териториални отстъпки в мирно споразумение с Русия и че само украинският парламент може да вземе такова решение.

Среща между Путин и Тръмп би била тяхната първа от връщането на Тръмп на власт тази година. Това ще бъде значителен етап в трите години на война, въпреки че няма гаранция, че срещата ще доведе до край на бойните действия, тъй като Русия и Украйна продължават да имат съществено разминаване в исканията си.

По-късно пред репортери в Белия дом Тръмп не отговори на въпроси относно потенциалното място на срещата, но при въпрос за среща с Путин и Зеленски заяви, че "има много добри перспективи те да се срещнат".

Президентът отказа да прогнозира колко близо е до постигането на споразумение за прекратяване на бойните действия, казвайки: "Вече съм бил разочарован по този въпрос."

