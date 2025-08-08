Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - да отложи санкциите

Т ръмп отново се включва в руската игра за печелене на време. Това е много тревожно. Путин иска да отложи или избегне санкциите за внос на руски петрол. Това каза журналистът Асен Агов, съобщи NOVA.

"Едва ли срещата между Путин и Тръмп ще бъде решаваща, защото без участието на Украйна в този формат е невъзможно да се постигне нещо. Пропастта, издълбана в отношенията между воюващите страни, е огромна. За да се построи мост, трябва да участват всички. Освен това двамата президенти не могат да решават въпросите на Европа, която няма да участва в тази среща, а сме застрашени от растящата военна мощ на Москва. Не е ясно и какво е предложил Стив Уиткоф на Путин. Той няма да се откаже от войната като политическо средство", смята Агов.

Според него руският президент прави нов опит да спечели време. "Той иска да преметне Тръмп, за да не влязат в сила вторичните санкции срещу страните, които внасят руски петрол - Индия и Китай. Американският президент смята, че като даде нов шанс на Москва, тя ще склони да сключи примирие с Украйна, но това няма да се случи", прогнозира журналистът.

Бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов посочи, че САЩ и Русия влизат с различни нагласи и приоритети преди личната среща на президентите си.

"Тръмп е с идеята, че може да бъде омиротворител. Подходът му обаче е малко наивен. Путин гледа само своите интереси, а те са свързани с реализиране на крайните цели. Те обаче не включват постигане на мир преди това. Руският президент ще опита да отложи санкциите, макар да не проработят веднага. Той опитва да спечели сърцето и мислите на Тръмп, а така САЩ да спрат военната подкрепа за Украйна. Освен това Русия иска да завземе максимална територия, но все още не е присъединила дори тези, които е обявила за свои. Не мисля, че на срещата между двамата президенти ще се постигнат реални договорености", коментира Божилов.

