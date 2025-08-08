Свят

Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - да отложи санкциите

Подходът на американския държавен глава е наивен, смята бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов

8 август 2025, 11:18
Първи реакции на световните лидери на плана на Израел за превземане Газа

Първи реакции на световните лидери на плана на Израел за превземане Газа
Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?

Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?
Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза
Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи
Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф
Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп
Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп
Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Т ръмп отново се включва в руската игра за печелене на време. Това е много тревожно. Путин иска да отложи или избегне санкциите за внос на руски петрол. Това каза журналистът Асен Агов, съобщи NOVA.

"Едва ли срещата между Путин и Тръмп ще бъде решаваща, защото без участието на Украйна в този формат е невъзможно да се постигне нещо. Пропастта, издълбана в отношенията между воюващите страни, е огромна. За да се построи мост, трябва да участват всички. Освен това двамата президенти не могат да решават въпросите на Европа, която няма да участва в тази среща, а сме застрашени от растящата военна мощ на Москва. Не е ясно и какво е предложил Стив Уиткоф на Путин. Той няма да се откаже от войната като политическо средство", смята Агов.

Според него руският президент прави нов опит да спечели време. "Той иска да преметне Тръмп, за да не влязат в сила вторичните санкции срещу страните, които внасят руски петрол - Индия и Китай. Американският президент смята, че като даде нов шанс на Москва, тя ще склони да сключи примирие с Украйна, но това няма да се случи", прогнозира журналистът.

Бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов посочи, че САЩ и Русия влизат с различни нагласи и приоритети преди личната среща на президентите си.

"Тръмп е с идеята, че може да бъде омиротворител. Подходът му обаче е малко наивен. Путин гледа само своите интереси, а те са свързани с реализиране на крайните цели. Те обаче не включват постигане на мир преди това. Руският президент ще опита да отложи санкциите, макар да не проработят веднага. Той опитва да спечели сърцето и мислите на Тръмп, а така САЩ да спрат военната подкрепа за Украйна. Освен това Русия иска да завземе максимална територия, но все още не е присъединила дори тези, които е обявила за свои. Не мисля, че на срещата между двамата президенти ще се постигнат реални договорености", коментира Божилов. 

Целия разговор гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

And Just Like That приключва: Кари Брадшоу ще има ли щастлив край?

And Just Like That приключва: Кари Брадшоу ще има ли щастлив край?

Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Китайският Leapmotor C10 ще се предлага у нас и с 4WD

Китайският Leapmotor C10 ще се предлага у нас и с 4WD

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полският премиер Туск: Паузата във войната в Украйна може да е близо

Полският премиер Туск: Паузата във войната в Украйна може да е близо

Свят Преди 19 минути

Това се случи след разговор с украинския президент Володимир Зеленски

,

Заради ураганни ветрове: Забраниха плаването на няколко гръцки пристанища

Свят Преди 38 минути

Това предизвика хаос

Джак Никълсън

Най-големият внук на Джак Никълсън, Шон Норфлийт, арестуван по обвинение в домашно насилие

Свят Преди 1 час

Най-големият внук на Джак Никълсън, Шон Норфлийт, арестуван по обвинение в домашно насилие

<p>Ядосана бременна жена ритна мъжа си и го хвърли в басейн (ВИДЕО)</p>

Когато хормоните вземат превес: Бременна жена ритна мъжа си в басейн

Любопитно Преди 1 час

Мъжът забрави да заведе децата им на училище, а съпругата му си отмъсти

<p>Пуснаха GPT-5 - невероятната суперсила, която следи всяка твоя дума</p>

OpenAI пусна дългоочаквания GPT-5 AI: Като експерт с докторска степен

Свят Преди 1 час

„Това е невероятна суперсила, достъпна на момента“

16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

България Преди 2 часа

16-годишно момче решило да се повози, като заедно с него на мотора бил и негов връстник от същото село

<p>Детска игра е причината за пожара&nbsp;в Шуменското плато</p>

Детска игра с пиратки е причина за пожара в Шуменското плато

България Преди 2 часа

Според публикацията очевидците, които са подали сигнала за пожара, са разказали как деца са хвърлили пиратки и са избягали

ООН призова Израел да прекрати незабавно плана си за контрол над Газа

ООН призова Израел да прекрати незабавно плана си за контрол над Газа

Свят Преди 2 часа

Това заяви ръководителят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк

.

Стимул или уловка: 20% отстъпка при бързо плащане на глоба – прочитът на конституционалистите

България Преди 2 часа

Асоциацията на прокурорите и МВР виждат разпоредбата по различн начин

<p>Кои са изключенията от двойното изписване на цените?</p>

От 8 август: Цените на етикетите вече ще се показват и в лева, и в евро - кои са изключенията и какво трябва да знаеш

България Преди 2 часа

Все пак, законът предвижда някои изключения и отсрочки, за да даде време на определени групи търговци и услуги да се адаптират. Ето кои са те

Нитазенът - новата смъртоносна дрога, 500 пъти по-мощна от хероина

Нитазенът - новата смъртоносна дрога, 500 пъти по-мощна от хероина

Свят Преди 2 часа

Властите алармират, че броят на свръхдозите и смъртните случаи, причинени от употребата на нитазени, се е увеличил

,

Изпотрошиха кола и апартамент на плевенчанка, задържани са мъж и жена

България Преди 2 часа

При огледа е установено, че са нанесени сериозни щети

Червен код за опасност от пожари в следващите дни

Червен код за опасност от пожари в следващите дни

България Преди 2 часа

Причината е настъпващият доста дълъг сух период

Биг Магс: Бабата, изградила хероинова империя, докато хваща педофили

Биг Магс: Бабата, изградила хероинова империя, докато хваща педофили

Свят Преди 2 часа

"Можеш да бъдеш наркодилър и същевременно да си любяща баба и добър човек"

Героична саможертва: Млад мъж загина в наводнение, спасявайки приятелката си

Героична саможертва: Млад мъж загина в наводнение, спасявайки приятелката си

Свят Преди 3 часа

"Последните му действия бяха да изостави собствената си безопасност и да я бутне на дърво"

Млада жена не може да спре да получава оргазми - лекарите нямат обяснение защо

Млада жена не може да спре да получава оргазми - лекарите нямат обяснение защо

Любопитно Преди 3 часа

Състоянието ѝ продължава вече пет години и разрушава живота ѝ, но науката още търси отговор

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Михаела Маринова се сгоди? (СНИМКИ)

Edna.bg

Лъвският портал 08.08.2025: Какво ни носи и как да се възползваме от космическата енергия

Edna.bg

Манчестър Юнайтед и Милан вече преговарят за Хойлунд

Gong.bg

Колко футболни легенди можеш да познаеш? Стаси Айви покори The Floor с познанията си

Gong.bg

Що е то цифрово евро и ще има ли дигитална валута еврозоната

Nova.bg

Иззети палки, бухалки и пистолети: 13 задържани след акцията на ГДБОП във Велико Търново

Nova.bg