Украйна ще получи нова военна помощ от САЩ

С АЩ се очаква да предоставят 425 милиона долара нова военна помощ на Украйна за борбата ѝ срещу Русия, включително около 300 милиона долара дългосрочно финансиране за закупуване на боеприпаси с лазерно насочване, предназначени да унищожават дронове, казаха вчера американски служители, предаде Асошиейтед прес.

Според длъжностни лица дългосрочните средства ще бъдат осигурени чрез Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна, която финансира договори за по-големи оръжейни системи, които трябва да бъдат изградени или модифицирани от отбранителни компании.

🇺🇸 U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin and U.S. Secretary of State Anthony Blinken have called for an additional $44.4 billion in aid for 🇺🇦Ukraine and $10.6 billion for 🇮🇱Israel. Another $3.3 billion is for US military needs. pic.twitter.com/u0j2Wax950