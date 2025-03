Фон дер Лайен: ЕС остава открит за преговори със САЩ за митата

Е С остава открит за преговори със САЩ по въпроса за митата, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изявление, след като по-рано тази сутрин влязоха в сила нови мита на САЩ и бяха обявени контрамерки от европейска страна.

Търговските отношения между ЕС и САЩ са най-мащабните на света, донесоха напредък и сигурност за милиони хора, създадоха милиони работни места, отбеляза Фон дер Лайен. Дълбоко съжаляваме за решението на САЩ. Митата са данъци, лоши са за потребителите, внасят несигурност за икономиката и работните места. Никой няма нужда от това, добави тя.

ЕС налага контрамита на стоките от САЩ

ЕС трябва да действа, за да защити потребителите и бизнеса. Предприетите от нашата страна мерки са съразмерни, каза председателят на ЕК. Силно вярваме, че не е в наш интерес да натоварваме икономиките, посочи Фон дер Лайен.

We deeply regret the US tariffs imposed on Europe.



Tariffs are taxes.



They are bad for business, and even worse for consumers.



Today Europe takes strong but proportionate countermeasures.



We remain ready to engage in dialogue ↓ pic.twitter.com/5m1bGZjnsx