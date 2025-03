ЕС налага контрамита на стоките от САЩ

Е вропейският съюз ще наложи контрамита на американски стоки на стойност 26 милиарда евро (28,33 млрд. долара) в отговор на американските мита върху вноса в САЩ на стомана и алуминий, обяви днес в официално изявление Европейската комисия, предаде Ройтерс.

Контрамерките влизат в сила от следващия месец, уточнява агенцията.

"ЕС остава готов да работи с правителството на САЩ за намиране на компромисно решение" по въпроса, се казва в изявлението на ЕК.

